Зачем нужна раскоксовка двигателя и когда она необходима

Специалист подчеркнул, что закоксовка двигателя - это явление, которое может произойти по ряду причин.

1. Неподходящее или фальшивое моторное масло

Ошибки при выборе масла могут привести к серьезным проблемам. Если масло слишком густое, оно остается в двигателе, перегревается, становится плотным и в конечном итоге превращается в налет. Это особенно опасно, если масло не обладает необходимыми очищающими свойствами либо является поддельным.

2. Редкая замена масла

Даже качественное масло со временем теряет свои свойства. Превратившись в густую массу, оно перестает защищать двигатель и обеспечивать его чистоту. Особенно это актуально в условиях повышенных температур, например, в поршневых канавках.

3. Перегрев двигателя

Длительная работа двигателя при повышенной температуре может серьезно повредить мотор. Засоренный радиатор или недостаточное охлаждение могут способствовать образованию отложений и перегреву масла.

4. Некачественные фильтры

Экономия на масляном и воздушном фильтрах может привести к проникновению абразивных частиц в систему, ускоряя износ и образование нагара. Плохой воздушный фильтр, в свою очередь, может пропускать мусор в цилиндры, что негативно отразится на работе двигателя.

5. Использование низкокачественного топлива

Топливо с повышенным содержанием смолистых соединений может привести к ускоренной закоксовке мотора, ухудшая его работу.

Перед тем как приступить к раскоксовке, важно оценить ее целесообразность. Провести диагностику и оценить состояние ключевых узлов двигателя поможет понять, действительно ли необходим данный процесс или это лишняя трата времени.

Начинать следует с эндоскопии цилиндров. При выявлении дефектов, таких как задиры, раскоксовка может оказаться бесполезной, и потребуется капитальный ремонт.

Для турбированных двигателей важно проверить состояние турбокомпрессора. Повышенный расход масла не всегда связан с поршневыми кольцами, а может быть обусловлен износом турбины.

Необходимо также уделить внимание системе вентиляции картера. При неисправности данной системы излишнее давление может выводить масло в цилиндры, имитируя симптомы закоксованных колец.

Если рассмотренные элементы - цилиндры, турбина, вентиляция картера и уплотнения - не вызывают подозрений, то раскоксовка может принести реальную пользу, восстанавливая компрессию и снижая расход масла без необходимости вмешательства в механическую часть двигателя.

Способы раскоксовки

1. Через свечные отверстия

Заливка специального состава через свечные отверстия цилиндров считается одним из самых эффективных методов. Препарат проливается в каждый цилиндр, после чего двигатель оставляется на некоторое время. Это способствует равномерному распределению средства и его проникновению к маслосъемным колечкам, обеспечивая комплексную очистку.

Использование пенных препаратов является особенно эффективным, так как они заполняют цилиндр, проникая в самые труднодоступные места. После процедуры необходимо сменить моторное масло.

2. Через систему смазки

Этот метод более нежный и менее агрессивный. Особенный препарат просто добавляется в масло и запускается двигатель. В процессе работы средство очищает все детали, соприкасающиеся с маслом, минимизируя риск повреждений. Однако результат может быть менее заметным по сравнению с методом через свечные отверстия.

3. Очистка системы питания двигателя

Очистка производится с помощью специальных химикатов, добавляемых в топливо или впускной коллектор. Этот способ предназначен для комплексной очистки не только компрессионных колец и поршней, но и других деталей двигателя. Однако в случае серьезной закоксовки эффективность данного метода может быть невысокой.