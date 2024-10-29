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Выбор между липучкой и шипами - ключевой фактор при выборе зимних шин в зависимости от региона использования автомобиля

Эксперт в области автомобильных шин, Алексей Стасюк, поделился мнением о выборе зимней резины для автомобилей, используемых в городских условиях.
РедакцияР
Редакция
29.10.2024, 07:21·2 мин
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Фото: Tarantas.News

Эксперт в области автомобильных шин, Алексей Стасюк, поделился мнением о выборе зимней резины для автомобилей, используемых в городских условиях. По его словам, использование зимних фрикционных шин, популярно известных как «липучка», вполне оправдано и эффективно для горожан благодаря хорошей проходимости и низкому уровню шума.

По сравнению с летними шинами, фрикционные шины имеют более глубокий протектор и большее количество прорезей, что обеспечивает лучшее сцепление с дорогой. Ламели фрикционных шин способствуют отводу влаги и грязи, что также повышает безопасность на дороге.

Однако для автомобилистов, часто покидающих город или проживающих в регионах с обильными снегопадами, рекомендуется использовать шипованные шины. Они обеспечивают надежное сцепление даже при перепадах температур в зимний период.

При выборе зимних шин важно обращать внимание на надежность производителя и его репутацию. Опытные бренды, предлагающие качественную продукцию, чаще всего демонстрируют хорошие технические характеристики.

Существует множество компаний на рынке, предлагающих разнообразные модели зимних шин. Поэтому выбор подходящей шины не составит труда, можно обратить внимание на отзывы потребителей или проконсультироваться с экспертами.

По мнению специалиста, после ухода известных брендов из премиум-сегмента, шины среднего ценового уровня могут стать достойной альтернативой. Это относится как к зимним фрикционным шинам, так и к шипованным моделям.

Алексей Стасюк также отметил, что интенсивное использование шипованных шин может привести к их быстрому износу. Поэтому важно поддерживать стабильный и бережный стиль вождения для продления срока службы шин.

Источник

Полезные советы (64)Шины (13)Зима (3)Покрышки (5)

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