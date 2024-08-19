Электромобиль может потерять до 50 процентов своей стоимости за первые 12 месяцев после покупки

Содержание:

Амортизация стоимости электромобилей — актуальная тема, и тому есть веские причины. С одной стороны, на вторичном рынке можно найти выгодные предложения, но с другой стороны, некоторые электромобили теряют половину своей стоимости за год. Это касается дорогих моделей. Если вы планируете долго пользоваться новым электромобилем, то его стоимость через год или два будет не так важна. Однако если вы попробуете и решите, что его запас хода или местная зарядная инфраструктура не соответствуют вашим потребностям, и захотите продать его в течение первого года, будьте готовы к значительным потерям.

Главные "герои"

В Великобритании различные новые электромобили теряют 50% своей стоимости в течение первых 12 месяцев. Некоторые электромобили обесцениваются на 50% за один год.

По данным Cap HPI, предоставленным WIRED Parkers, шесть различных электромобилей, включая Audi e-Tron GT, Ford Mustang Mach-E и Polestar 2, прогнозируют снижение стоимости вдвое через 12 месяцев и 10 000 миль.

Tesla Model 3 показала себя лишь немного лучше, упав на 45 процентов за первые 12 месяцев и 10 000 миль, в то время как Porsche Taycan упал на 49 процентов, а Hyundai Ioniq 5 потерял ровно половину за тот же период. Все эти цены основаны на средней комплектации каждой машины, поскольку такие факторы, как размер батареи, уровень отделки и даже цвет краски, могут оказать заметное влияние на стоимость обмена.

Фото: wired.com

Влияние пробега на стоимость

Но знаете ли вы, что оказывает меньшее влияние на амортизацию? Пробег. Если упомянутый выше Polestar 2 с большим запасом хода проехал 20 000 миль в первый год вместо 10 000 — что значительно превышает среднегодовой показатель по Великобритании, равный всего 7 000 миль — его предполагаемая стоимость при сдаче в зачет снижается всего на дополнительные 975 фунтов стерлингов, или еще на 2 процента от первоначальной цены.

Похожая история и с Taycan. Модель 4S с аккумулятором с увеличенным запасом хода упала со 100 200 до 50 700 фунтов стерлингов за первые 12 месяцев и 10 000 миль. Но если бы она проехала 20 000 миль в том же году, она бы упала всего на 2 650 фунтов стерлингов. Или, через два года и 20 000 миль она стоила бы 44 175 фунтов стерлингов, согласно данным Cap HPI. Возраст (за пределами первых 12 месяцев) имеет столь же незначительное влияние. Taycan с пробегом 10 000 миль стоит 50 700 фунтов стерлингов через год или 46 600 фунтов стерлингов через два года.

Фото: wired.com

Электромобиль или ДВС?

Как мы уже говорили ранее, сильная амортизация в первый день давно стала нормой для владения автомобилем. Но как годовалые электромобили выглядят по сравнению с аналогичными автомобилями с двигателем внутреннего сгорания? И, более конкретно, что происходит, когда вы сравниваете два автомобиля схожего размера и цены от одного производителя? Данные Cap HPI дают ответы, и, опять же, результаты лучше всего рассматривать сидя.

При сравнении работающего на бензине Audi Q7 55 с электрическим внедорожником Audi e-tron 55, обоим из которых исполнился год, но проехал 10 000 миль, автомобиль с бензиновым двигателем стоит на 42 процента больше через 12 месяцев, несмотря на то, что новый стоил дешевле.

Это также касается и менее дорогих автомобилей. Данные Cap HPI показали, что после трех лет и 30 000 миль бензиновый Volkswagen Golf имеет на 46 процентов большую цену, чем электрический Golf.

Вариант для вторых рук

Хотя это, несомненно, беспокоит тех, кто планирует продать свой почти новый электромобиль, эти данные — отличная новость для покупателей подержанных автомобилей. От Renault Zoe за 5000 фунтов стерлингов (6400 долларов США) и Citroen e-C4 за 12 000 фунтов стерлингов (15 000 долларов США) до Polestar 2 за 25 000 долларов США или Jaguar I-Pace за 30 000 долларов США — есть потрясающие предложения. И, что еще важнее, аккумуляторы электромобилей служат дольше, чем ожидалось, согласно Recurrent , сообщество которого из 20 000 водителей электромобилей утверждает, что только 2,5 процента аккумуляторных батарей были заменены вне отзывных кампаний производителя.

Покупатели электромобилей знают, что замена вышедшей из строя батареи может быть невероятно дорогой. По данным Recurrent , замена батареи электромобиля, на которой истек срок гарантии, стоит от 6500 до 20 000 долларов.

Фото: wired.com

Итак, что вам следует делать?

Несмотря на стремительное обесценивание, продажи электромобилей продолжают расти. По данным Общества производителей и продавцов автомобилей , в июле на них пришлось 18,5% всех продаж новых автомобилей в Великобритании, что на 18,8% больше, чем в предыдущем году, и они превосходят продажи подключаемых гибридов в 2 раза. По данным Edmunds , 6,8% новых автомобилей, проданных в США в мае, были полностью электрическими, что в четыре раза больше, чем у подключаемых гибридов.

Для покупателей, которые могут заряжать автомобиль дома (и, возможно, также воспользоваться сопутствующими налоговыми льготами), покупка нового электромобиля может быть разумным финансовым решением, если вы намерены сохранить его надолго. Покупка автомобиля сразу или с банковским кредитом и его продажа в течение 12 месяцев, скорее всего, оставит вас в значительной степени без средств. Но, как показывают данные по США и Великобритании, цены, как правило, стабилизируются в последующие годы.

Лучший совет? Покупайте подержанный автомобиль, если только вы не можете себе позволить не беспокоиться об остальном, и наслаждайтесь своим недорогим электромобилем — с его низкими эксплуатационными расходами и минимальными требованиями к обслуживанию — в течение пяти лет или даже дольше, пока действует гарантия на аккумулятор.