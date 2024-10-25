Почти 800 миллионов долларов — состояние тройки богатейших пилотов Формулы-1

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Формула-1 давно ассоциируется с захватывающими гонками и колоссальными деньгами. Сумасшедшие скорости, риски и престиж делают соревнования одними из самых прибыльных в мире спорта. В 2023 году доход Ф-1 перевалил за 3,2 миллиарда долларов. Эти деньги не только текут в карманы владельцев команд, но и оказываются на счетах самих гонщиков.

Например, The Mirror считает, что Михаэль Шумахер — самый богатый пилот Формулы-1 в XXI веке. Медиа утверждает, что текущее состояние 7-кратного чемпиона «королевских гонок» оценивается в 600 млн долларов. Такую сумму принесли многочисленные победы в гран-при, покупка недвижимости и спонсоры. Немец давно завершил карьеру, но такие компании, как Deutsche Vermögensberatung, Rosbacher, Schuberth, Ferrari и Mercedes-Benz продолжают его поддерживать.

Однако и среди действующих гонщиков есть те, чьё состояние переваливает за 200 млн долларов. По оценке Yahoo!Finance, в тройке самых состоятельных — Хэмилтон, Алонсо и Ферстаппен.

Льюис Хэмилтон — от победителя гран-при до основателя бизнес-империи

Льюис Хэмилтон — фото: GettyImages

Хэмилтон — не просто один из самых успешных гонщиков в истории, догнавший по числу титулов Ф-1 Шумахера. Он преуспевающий бизнесмен. Его состояние — 300 млн долларов, и вскоре оно может вырасти. Уже в 2025 году Хэмилтон перейдёт в Ferrari, где его зарплата составит порядка 100 млн в год. Для сравнения, сейчас Forbes считает, что британец в Mercedes зарабатывает 57 млн. Ещё 12 млн — спонсорские контракты с Bose, Electronic Arts, Mercedes-Benz, Monster Energy, RIMOWA.

Однако деньги для Льюиса — это не только гонки. Британский пилот успешно инвестирует в бизнес-проекты. Он стал совладельцем клуба по американскому футболу «Денвер Бронкос», запустил сеть веганских бургеров Neat Burger и активно развивает линию одежды в партнёрстве с Tommy Hilfiger. В 2023 году на рынок вышла ещё одна его инициатива — безалкогольная текила Almave.

В деньгах Хэмилтон явно не нуждается. В Ferrari он идёт не ради них, а за восьмым титулом. О шансах британца на следующий сезон говорить ещё рано. Всё станет ясно после тестов и оценки болида Ferrari.

Однако азартным фанатам Ф-1 необязательно ждать всего этого. Они уже сейчас могут прогнозировать успехи Хэмилтона и делать на него ставки. Заключать пари с выгодой вам помогут акции букмекерских контор (БК), в их числе, например все промокоды БК «Лига Ставок».

Фернандо Алонсо — 264 млн и 21 сезон в Формуле-1

Фернандо Алонсо — фото: GettyImages

Если кого и можно назвать вечным бойцом Формулы-1, так это 43-летнего Алонсо. Несмотря на возраст и многочисленные рекорды за плечами, испанец гоняет уже 21 сезон. Его состояние — 264 миллиона долларов — свидетельствует о том, что долгий и успешный путь может принести огромные дивиденды.

За годы карьеры Алонсо выступал за такие команды, как McLaren, Ferrari, Alpine и Aston Martin. Сейчас Aston Martin платит ему около 18 миллионов долларов в год, а ранее его контракты в McLaren и Alpine достигали 30 миллионов. Не стоит забывать и о личных спонсорах — Adidas и Tag Heuer. Доходы от них не разглашаются.

Помимо гонок, Фернандо активно воспитывает молодое поколение пилотов через свою компанию A14 Management. Она помогает будущим звёздам автоспорта сделать первые шаги к вершине Формулы-1.

Макс Ферстаппен — вундеркинд с 210 млн

Макс Ферстаппен — фото: официальный сайт Red Bull

Голландский пилот дебютировал в Формуле-1 в 2015-м, в возрасте 17 лет. А уже через год, на гран-при Испании, стал самым молодым победителем гонок. С тех пор результаты Ферстаппена только улучшались. Всё это привело к трём чемпионствам подряд — с сезона-2021 по 2023 — и состоянию в 210 млн долларов.

Успех на трассах заметно отразился на доходах Макса. В 2018-м он получал 10 млн, а уже в 2023 году вошёл в список самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии Forbes, заработав 70 млн. Сейчас журнал сообщает, что за 2024 год «чудо-малыш» получит 81 млн. Из них 76 млн — это зарплата и призовые, а 5 млн — контракты с Electronic Arts и Heineken N.V.