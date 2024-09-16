Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

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Криштиану Роналду — Bugatti Centodieci и автопарк за 20 млн

Криштиану Роналду — легенда футбола. За его достижениями в спорте наблюдает весь мир. Болельщики смотрят матчи его команд (саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии), а ещё следят за их результатами и расписанием на спортивных сайтах, в матч-центре Legalbet и у букмекеров.

Но португалец зажигает не только на поле. Нападающий — страстный автолюбитель. В его гараже 20 машин стоимостью более 20 млн долларов. Самое дорогое приобретение — Bugatti Centodieci, который он купил в июне 2022 года за 10,5 млн.

Но это далеко не всё. В коллекции форварда есть и другие модели от Bugatti — La Voiture Noire, Chiron и Veyron. Также Роналду владеет McLaren Senna, Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini, Bentley, Aston Martin и BMW.

Bugatti Centodieci — фото: Mobile.de

Лионель Месси — редкая Ferrari за 36 млн

У звезды «Интер Майами» тоже есть, чем похвастаться. В его автопарке редчайший Ferrari S Spider Scaglietti. За него аргентинский нападающий в 2016-м вывалил 36 млн.

Кроме того, Месси владеет Ferrari F430 Spyder, Pagani Zonda Tricolore, а также более повседневными Cadillac Escalade и Lexus RX 450h. В гараже Лионеля нашлось место моделям от Audi и Mercedes, а общее число машин переваливает за 13.

Ferrari S Spider Scaglietti — фото: AFP/Getty Images

Килиан Мбаппе — электрическая BMW и три Volkswagen

Главная жемчужина гаража Мбаппе — Ferrari 488 Pista с ценником в 581 тысячу долларов. Помимо этого, у него есть электрическая BMW i7 M70 xDrive за 205 тысяч долларов, несколько моделей Volkswagen — Tiguan, Touareg и Multivan, Mercedes-Benz V Class, Audi, BMW и Range Rover.

Общая стоимость автопарка французского страйкера превышает 1 млн долларов. Однако пользоваться в полной мере он им не может. У Килиана нет прав.

Ferrari 488 Pista — фото: Интернет

Неймар — коллекция миллионных суперкаров

Неймар — один из тех футболистов, который любит всё самое яркое и экстравагантное, и это проявляется в его выборе автомобилей. За 2,2 млн он купил Aston Martin Vulcan, а Lamborghini Veneno Roadster и вовсе обошёлся ему в 4,7 млн. Однако наибольшее внимание из-за своей редкости привлекает Lykan Hypersport за 3,2 млн — в мире всего семь таких машин.

Бразильского вингера также замечали за рулём Maserati MC12, Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid, Audi R8 Spyder и Ferrari Portofino.

Lykan Hypersport — фото: W Motors

Роберт Левандовски — спонсорские Audi и дорогой Porsche

Выступая долгие годы за мюнхенскую «Баварию», Роберт Левандовски получил от официального спонсора клуба — Audi — несколько автомобилей. В его гараже есть Audi TT, RS 7 и A8. Однако польский форвард не ограничивается ими.

Bentley, Ferrari, Maserati, Mercedes и Porsche тоже представлены в его автопарке. Самая дорогая машина футболиста — Porsche 911 Speedster стоимостью около 417 тысяч долларов.