Как выбрать подарок супруге на 8 Марта: отзыв о Belgee S50

Думаю, мужчины меня точно поймут, что удивить современную женщину подарком на 8 марта – задача почти нереальная. Духи, цветы, конфеты, смартфон и прочие стандартные варианты давно уже не котируются. А я, честно признаться, люблю удивлять. Вот и пришла в голову мысль подарить супруге ни что иное, как Belgee S50.

Понимаю, что кому-то такой подарок может показаться чрезмерным, но ситуация в данный момент такова, что одной машиной в семье обходиться очень сложно. Супруга занимается организацией детских праздников, ей то за покупками всякой мелочевки надо, то просто ехать на очередное мероприятие. Дело еще в том, что две недели назад мы продали Фольксваген Поло, на котором ездила супруга. Избавились от него и вздохнули свободно, постоянно требовало ремонта то одно, то другое.

С учетом непростой ситуации на автомобильном рынке выбор седанов оказался совсем невелик. И на фоне других китайцев и отечественных продуктов Belgee S50 показался самым приемлемым вариантом.

Чем заинтересовал

Я из тех, кто не любит спонтанных решений, поэтому информацию о китайско-белорусском седане изучил вдоль и поперек. Особенно меня интересовали отзывы владельцев Belgee и Geely, потому что любой производитель рассказывает о сильных сторонах, а о минусах умалчивает. К тому же хотелось прийти на тест-драйв подготовленным, знать, куда и на что смотреть в автомобиле.

Седан подкупил довольно скромным расходом топлива, огромным багажником, хорошей сборкой и дизайном. Из минусов, как я понял, не лучшая шумоизоляция салона, маломощный двигатель, не самый маленький радиус разворота и автомат, склонный к подтупливанию на малых передачах. Не самые критичные минусы, на мой взгляд. Вопросы типа качества заводского антикора не сильно волновали, поскольку. живу в Краснодарском крае, а не в северных регионах.

Отзыв о Belgee S50 на тест-драйве

Записался к дилеру, поехал смотреть и щупать автомобиль без супруги. Напомню – покупка для нее планируется как сюрприз на 8 Марта. Как правило, автомобили Belgee на тест-драйв выдаются в максимальной комплектации, чтобы будущий владелец сполна оценил их плюшки и возможности. Так было и в моем случае, мне предоставили авто в версии Prestige и белом цвете. Забегая вперед, скажу, что именно белый цвет я и рассматривал к покупке – опять возвращаясь к особенностям региона, ведь такой кузов намного меньше нагревается на солнце.

Лекцию менеджера о плюсах модели я попросил сократить, и без него все уже узнал из интернета, поэтому спустя 10 минут мы сели в машину. Не соглашусь с тем, кто говорит, что Belgee S50 тупит при наборе скорости. Двигатель на 122 л.с. мне показался достаточным по городу, просто от него не надо требовать резкого ускорения. А вот при переключении автомата с первой на вторую передачу небольшое подергивание действительно чувствовалось. Но минут через десять оно исчезло, просто коробке нужно время на прогрев, это ее нормальное поведение.

Читал отзывы о Белджи, якобы обогрев сидений плохо работает, что начинает нормально греть только на тройке. Специально проверил и ничего такого не заметил, на минимальном уровне тепло чувствуется, а на тройке вообще жарит.

По управляемости ничего плохого сказать не могу, руля слушается адекватно, усилие есть. Радиус разворота больше, чем на Поло, автомобиль все-таки отличается по размерам, капот длиннее. Но уверен, что супруга приноровится. Зато приятный бонус в виде задних парктроников и камеры, жена точно будет такому рада. Отзывы о Belgee S50 говорят, что возникают вопросы к шустрости мультимедийного экрана. По крайней мере на дилерской машине я такого не заметил, все нормально и быстро переключалось по настройкам и при листании. Звук динамиков звезд с неба не хватает, простоватый и плоский. Салон просторный, с моим ростом 181 см вполне комфортно на водительском сиденье. Оно, кстати, регулируется электроприводом, что непривычно для бюджетной модели.

Если в целом, то автомобили Belgee сделаны добротно. Не скрипят, двери открываются/закрываются без усилий, отделка не выглядит хлипкой. Но почему у них в максимальных комплектациях нельзя выбрать тканевые сиденья? В жару эко кожа будет явно нагреваться, а вентиляции разумеется в таком классе нет. За большущий багажник на 500 литров особая благодарность производителю. Посмотрел - супруга уместит в него все, что ей надо, и еще пространство останется.

Автомобили Belgee: стоит ли брать?

Для себя решил точно, что беру. Подписал с дилером договор, внес половину своими деньгами, остальную часть прокредитовал в на 36 месяцев под фактически рассрочку 0,01%, плюс обязательное оформление КАСКО. Комплектация Prestige обошлась в почти 2,3 млн, белый цвет, в месяц выплаты будут по 30 тысяч. Договорился, что машину заберем 8 марта, ее подготовят с бантом на капоте, букет цветов, супруга будет в восторге!