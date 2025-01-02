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Значение черных точек по периметру автомобильных стекол - не просто декор

Функции фриттов на лобовом стекле автомобиля: защита герметика, устранение искажений, декор и безопасность. Как важен выбор правильных элементов.
РедакцияР
Редакция
02.01.2025, 09:52·2 мин
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Фото: Tarantas.News

Важные функции стеклянных фриттов в автомобильной промышленности

Многослойное стекло, как, например, триплекс, применяется для создания лобового стекла автомобиля. Однако часть ультрафиолетовых лучей все равно проникает через стекло, что может привести к разрушению герметика. Фритты играют ключевую роль в защите пастообразного состава, который фиксирует стекла и препятствует воздействию ультрафиолета.

Благодаря шероховатой структуре поверхности, создаваемой фриттами, улучшаются сцепные характеристики герметика, что обеспечивает надежное крепление лобового стекла. Без фриттов стекла могут легко выпасть при нагрузке из-за быстрого разрушения клея.

Изогнутая форма лобового стекла может вызывать оптическое искажение, создавая блики и отвлекая водителя. Фритты помогают сделать этот переход от края к центру стекла плавным и убирают эффект искажения, обеспечивая комфортное вождение.

Современные автомобили используют фритты для декоративного оформления вместо металлических планок. Они создают эстетичный переход от черной полосы к точкам, что делает автомобиль более стильным. Также фритты способны скрыть герметик, придавая стыку лобового стекла более эстетичный вид.

Фритты, размещенные рядом с креплением зеркала заднего вида на лобовом стекле, играют важную роль в обеспечении безопасности. Они создают темный фон, который задерживает боковые солнечные лучи и предотвращает их попадание в глаза водителя. Таким образом, фритты сохраняют прозрачность стекла, обеспечивая водителю комфортное управление автомобилем даже в яркий солнечный день.

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