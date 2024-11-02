Может ли полировка повредить кузов автомобиля? Сколько раз ее можно проводить без ущерба для ЛКП?

Полировка — это неотъемлемая процедура для поддержания блеска лакокрасочного покрытия автомобиля. Эксперты утверждают, что ключевое значение имеют цели данной процедуры и профессионализм исполнителя. Благодаря полировке можно избавиться от царапин и потертостей, восстановив первоначальный или даже более яркий блеск, не повредив кузов.

Количество разрешенных полировок зависит от толщины лакокрасочного слоя на каждом конкретном автомобиле. Перед началом процедуры специалисты проводят измерения с помощью толщиномера. Соблюдая технологию, автомобиль можно отполировать до 3-5 раз, исходя из модели и марки. Главное — доверять процесс только опытным мастерам.

Время выполнения глубокой полировки зависит от размера кузова автомобиля и типа используемого лака. В среднем на процедуру требуется от 12 до 15 часов, чаще всего она растянута на два дня. Немаловажную роль играют размер кузова и качество лака.

Эффект от полировки сохраняется до появления новых повреждений лакокрасочного покрытия. Полировка не скрывает царапины, а устраняет их полностью. Что касается длительности блеска, то он сохраняется при условии правильного ухода за лакокрасочным покрытием, включая регулярную мойку качественными средствами и инструментами.

Существуют особенности полировки для различных типов автомобилей, определяемые толщиной слоя лака и материалами, использованными на производстве. К примеру, мастера детейлинг-центра Carbase используют разные пасты для японских и немецких автомобилей. Становится актуальным также полировка китайских машин, имеющих другие характеристики лака.

Каждый автомобиль подлежит полировке, однако следует помнить, что сколы на кузове устранить полировкой невозможно. Полировка поможет избавиться от царапин, но справится со сколами может только новая покраска. Кроме того, возможно полировать и оптику автомобиля для восстановления прозрачности фар.

Стоимость полировки кузова зависит от класса автомобиля и сложности работы, подчеркнул эксперт. Тем не менее, есть возможность провести полировку своими силами, если есть соответствующие навыки. Важно помнить, что неопытным лучше не рисковать, чтобы не повредить ЛКП неправильным выбором полировочной пасты.

Эксперт Алексей Северов дал несколько советов по максимизации эффекта блеска после полировки. Он отметил, что важно выбирать качественные мойки, исключая использование дешевых растворителей, которые могут повредить лак. Также не рекомендуется экономить на услугах «самомоек», где могут применяться агрессивные химические вещества и высокое давление, что негативно сказывается на внешнем виде автомобиля.