Эксперты советуют: не переплачивать за бренд и использовать отечественное масло для двигателя.

В автомобильной отрасли России присутствует проблема подделки автомобильных масел, которая сопровождает этот сегмент долгое время. Союз автосервисов оценивал, что к октябрю 2023 года доля контрафактного моторного масла составляла от 30 до 50 процентов. К сожалению, за последний год ситуация только ухудшилась, и согласно оценкам сервисного направления FRESH, в августе 2024 года уже 54% предлагаемого на рынке машиностроения было поддельным.

На данный момент специалисты говорят о стабильной ситуации с дефицитом автомобильных масел. Однако рынок автомасел в России, по мнению руководителя отдела автотранспорта "Альфа-Лизинг", разделяется на три основных сегмента: отечественные производители, параллельный импорт и продукцию из других стран, таких как Китай.

Исходя из этого, встает вопрос выбора между именитыми иностранными брендами и отечественными производителями автомобильных масел. По словам экспертов, в настоящее время российские автомобильные масла не уступают зарубежным по качеству, а значит, переплачивать за бренд необязательно. Тем не менее, риск попасть на подделку остается высоким независимо от марки и происхождения продукта.

За последние несколько лет отечественные производители активно инвестируют в выпуск автомобильных масел и присадок. Это позволило им значительно повысить качество продукции. Например, "Лукойл" был одобрен поставщиком для премиальных марок, таких как Mercedes-Benz и Jaguar Land Rover, включая использование в современных дизельных двигателях сажевых фильтров.

Эксперты рекомендуют сервисным центрам покупать масло в бочках, так как это усложняет подделку по сравнению с 4-5-литровыми канистрами. Официальные поставщики и импортеры занимаются поставками масла в бочках, что снижает риск получить контрафакт. Кроме того, стоимость разливного масла значительно ниже, чем у фасованного.

Специалисты также советуют автовладельцам быть бдительными при выборе места покупки масла. Лучше всего обращаться в дилерские центры или СТО. Ранее популярным брендам, таким как Shell, Total, Mobil 1, Castrol, предпочтительно выбирать качественные альтернативы, включая отечественные производители. Цена оригинальных европейских масел слишком высока, что делает их привлекательными для подделки.