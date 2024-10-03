Завершается строительство новой аэродинамической трубы в РБ

Команда RB завершает строительство инновационной аэродинамической трубы в Милтон-Кинс. По планам, она начнет свою работу в конце 2024 года, и рассчитана на то, чтобы помочь коллективу в конкурентной борьбе с оппонентами в мире автоспорта.

Старая труба, расположенная в Бистере, устарела настолько, что команда больше не использует ее. Вместо этого, они снимают аэродинамическую трубу у Red Bull Racing. Кроме того, новый объект может стать значимым активом при продаже коллектива и послужить площадкой для инженеров Red Bull Racing для разработки и тестирования различных решений.

Лоран Мекис, глава команды, отметил: "Предыдущая труба устарела и не отвечает текущим стандартам. Мы строим в Милтон-Кинс современный комплекс высочайшего уровня для нашего персонала, что позволит улучшить условия труда и повысить привлекательность нашей команды на рынке труда".

Как отмечается Мекисом, "Мы имели не самое лучшее оборудование в Бистере, затем неплохую базу в Фаэнце, а в дальнейшем получим отличную базу в Милтон-Кинс. Это позволит нам бросить вызов более сильным конкурентам в автоспорте".