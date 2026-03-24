EXEED EXLANTIX: философия чистой энергии

Энергетическая концепция EXEED EXLANTIX задает стандарт нового поколения: являясь последовательными гибридами, модели EXEED EXLANTIX ES и ET выгодно выделяются в своем сегменте. Они предоставляют владельцу выбор между использованием топлива и электроэнергии для максимального комфорта и экономии, предлагая штатные европейские разъемы CCS2 и Type 2. Это инженерное решение полностью избавляет от необходимости использовать переходники, поскольку большинство электрозарядных станций в России оснащено такими разъёмами, и гарантирует быстрое и безопасное восполнение энергии на любых современных станциях переменным током мощностью до 11 кВт или постоянным током до 110 кВт.

Специальный разрядный пистолет с двумя евророзетками, портами USB Тип-A и Тип-C позволяет подключать любую технику – от ноутбуков до профессионального оборудования и бытовых приборов общей мощностью до 3,3 кВт – в любой точке маршрута.

Ключевую роль в эффективности играет продвинутый тепловой насос и интеллектуальная система жидкостного терморегулирования. С её помощью модели линейки EXEED EXLANTIX автоматически поддерживают идеальную температуру батареи в любую погоду, защищая её ресурс. Владельцы EXEED EXLANTIX ES и ET могут максимально эффективно использовать быстрые терминалы для зарядки: при мощности 110 кВт зарядка с 20% до 80% занимает всего 17,5 минут. Это превращает пополнение энергии в короткий перерыв на кофе.

Особое внимание в гибридных моделях EXEED EXLANTIX уделяется домашним решениям. В то время как для многих электрокаров стандартом зарядки является питание по одной фазе с мощностью до 7 кВт, EXEED EXLANTIX поддерживает трехфазную зарядку на 11 кВт*ч. В сочетании с фирменной настенной станцией, которая оснащена пятиметровым кабелем, влагозащитой корпуса класса IP55 и управляется через экран мультимедиа, NFC-карту или приложение, это позволяет полностью зарядить автомобиль от бытовой сети примерно за 3,6 часов. Для обеспечения мобильности также предусмотрена портативная зарядная станция мощностью 3,5 кВт с разъемом Type-F для обычной розетки. Это дает возможность гибко планировать свои зарядные сессии, превращая парковочное место в персональную точку зарядки с официальной гарантией на оборудование 1 год.

В режиме выдачи энергии для внешних потребителей автомобиль превращается в мощный источник энергии на 3,3 кВт, позволяя использовать ресурс тяговой батареи для питания внешних устройств вдали от цивилизации.

Благодаря сочетанию высоких характеристик, умных сервисов и штатной адаптации к инфраструктуре, эксплуатация EXEED EXLANTIX ES и ET становится интуитивно понятной. Технологии берут все задачи на себя, оставляя водителю только удовольствие от вождения.

EXEED — премиальный бренд автомобилей, сочетающий инновационные технологии, высокий уровень комфорта, безопасности и экологичности.

Бренд занимает лидирующую позицию в премиум-сегменте в России. В 2025 году EXEED получил ряд престижных автомобильных премий, в том числе стал четырехкратным победителем премии «Автомобиль года». Модельный ряд включает кроссоверы LX, TXL, RX и VX, а также линейку EXLANTIX на новых источниках энергии. Четырехдверное купе EXEED EXLANTIX ES и кроссовер EXEED EXLANTIX ET были представлены в 2025 году и уже вошли в «Книгу рекордов России», установив рекорд дальности хода среди гибридных автомобилей.

