В Минпромторге рассказали о причинах внедрения новых правил утильсбора

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов высказал мнение, что увеличение утилизационного сбора и его привязка к мощности транспортных средств необходимы для борьбы с так называемыми «серыми» схемами ввоза автомобилей. Об этом он сообщил в ходе заседания фракции КПРФ в Государственной думе, передает «РБК».

По словам главы Минпромторга, некоторые участники рынка используют схему ввоза автомобилей на физических лиц для последующей коммерческой перепродажи. В настоящее время физические лица платят льготный утилизационный сбор, что, по словам министра, создает значительный дисбаланс между официальным импортом дилеров и поставками по частным каналам.

Антон Алиханов также привел статистику, согласно которой за первые девять месяцев 2025 года более 73% всех импортируемых автомобилей были завезены именно физическими лицами. Он добавил, что дилерские центры также прибегают к оформлению автомобилей на частных лиц, что приводит к серьезному искажению рыночной ситуации. Если ситуация не изменится, по мнению министра, компании, включая китайских производителей, которые уже инвестировали в производство на территории России, могут прекратить вложения.

Чиновник отметил, что насыщение отечественного авторынка за счет параллельного импорта негативно влияет на инвестиции со стороны иностранных партнеров, вкладывающих средства в российские производственные площадки. В результате, по мнению Алиханова, под угрозу попадает не только локальная сборка автомобилей, но и смежные отрасли промышленности. В частности, есть риск закрытия заводов и потери рабочих мест.

Министр также обратил внимание на то, что поступления от утилизационного сбора в текущем году существенно снизились. По словам Алиханова, расходы Минпромторга уже были сокращены на сумму свыше 110 млрд рублей, а сейчас ведомство рассматривает возможность урезать еще 124 млрд рублей. Эти средства, как отметил министр, формируются в первую очередь за счет утильсбора и направляются на поддержку отраслей автомобилестроения, самолетостроения, промышленной робототехники и других секторов.

При этом Антон Алиханов подчеркнул, что власти не планируют увеличивать утилизационный сбор для автомобилей с мощностью менее 160 л.с. Министр сообщил, что такие машины составляют более 80% автопарка в стране. Он добавил, что решение о повышении сбора было необходимо, хотя вряд ли оно встретит однозначную поддержку.

Каким образом изменения в утилизационном сборе отразятся на автомобильном рынке, прокомментировали эксперты отрасли для агентства «АВТОСТАТ». Подробности размещены в рубрике «Экспертное мнение».