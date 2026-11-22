В России на базе китайских легковых автомобилей уже создано более 50 моделей новых российских брендов. Статистику, которая отражает текущее состояние «нового русского» автопрома, в своем Telegram-канале привёл автоэксперт Сергей Целиков.
По его данным, на модельную линейку концерна Chery приходится 22 модели новых российских брендов. На основе Geely разработано семь моделей, а на базе JAC — 11.
К моделям, созданным на базе автомобилей Chery, автоэксперт отнёс:
- Tenet A8 — Chery Arrizo 8;
- Tenet T4 — Chery Tiggo 4 Pro;
- Tenet T4L — Chery Tiggo 7 Pro Max / 4 Pro;
- Tenet T7 — Chery Tiggo 7L;
- Tenet T8 — Chery Tiggo 8 Plus / 8 Pro Max;
- Tenet T9 — Chery Tiggo 9 / 8L;
- Tenet Plus L4 — Lepas L4;
- Tenet Plus L6 — Lepas L6;
- Jeland J6 — Jaecoo J6;
- Jeland J7 — Jaecoo J7;
- Jeland J8 — Jaecoo J8;
- Jeland C4 — Omoda C4;
- Jeland C5 — Omoda C5;
- Jeland C7 — Omoda C7;
- Esteo Exlantix ET — Exeed Exlatix ET / Sterra ET;
- Esteo Exlantix ET8 — Chery Fulwin T11;
- Esteo MX — Exeed Sterra E05 / TXL;
- Esteo V27 — iCar V27;
- Votour V5 — Jetour Dashing;
- Votour V6 — Soueast S06;
- XCite X-Cross 7 — Chery Tiggo 7 Pro;
- XCite X-Cross 8 — Chery Tiggo 8 / 8 Pro.
Еще семь моделей брендов Volga и Belgee построены на основе Geely:
- Volga C50 — Geely Preface;
- Volga K40 — Geely Atlas;
- Volga K50 — Geely Monjaro;
- Belgee S50 — Geely Emgrand;
- Belgee X50 — Geely Coolray;
- Belgee X50+ — Geely Coolray второго поколения;
- Belgee X70 — Geely Atlas Pro.
На базе JAC также созданы 11 моделей марок «Москвич» и Sollers:
- «Москвич 3» — JAC JS4 / Sehol X4;
- «Москвич 3E» — JAC Jiayue X4 EV / Sehol E40X;
- «Москвич 5» — JAC JS5 / Sehol X6;
- «Москвич 6» — JAC J7 / Sehol A5 Plus;
- «Москвич 8» — JAC X8 / Sehol X8 Plus;
- «Москвич M70» — MG HS / Roewe RX5;
- «Москвич M90» — MG RX/QS / Roewe RX9;
- Sollers SP7 — JAC Refine RF8;
- Sollers ST6 — JAC T6;
- Sollers ST8 — JAC T8;
- Sollers ST9 — JAC T9.
Кроме того, Сергей Целиков перечислил модели, созданные на базе автомобилей других китайских брендов:
- Evolute I-Pro — Dongfeng Aeolus E70-Sky;
- Evolute I-Joy первого поколения — Dongfeng Glory E3;
- Evolute I-Joy второго поколения — Dongfeng Nammi 06;
- Evolute I-Space — Dongfeng Fengon E5;
- Evolute I-Jet — Seres SF5;
- Evolute I-Van — Dongfeng Lingzhi EV;
- UMO 5 — GAC Aion Y Plus;
- UMO 8 — GAC Trumpchi S7;
- Amberauto A5 — JMEV Yi;
- Eonyx City (M2) — Today Sunshine M2;
- Senat 900 — Hongqi H9.