ESTEO V27: технологии и аксессуары, вдохновляющие на дальние путешествия

Модель, представленная на российском рынке в августе 2026 года, сочетает мощную гибридную силовую установку с практичным оснащением для эксплуатации в самых разных дорожных условиях.

Технологическая база ESTEO V27 построена на последовательной гибридной установке с двумя электромоторами. Суммарная пиковая мощность силового агрегата составляет 456 л.с., а крутящий момент – 505 Нм. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 5,9 секунды. Совокупный запас хода достигает 890 км по циклу WLTP, при этом на электротяге модель способна проехать до 135 км. Возможности эксплуатации автомобиля в длительных поездках расширяют поддержка быстрой зарядки (от 20% до 80% за 30 минут), максимальная масса буксируемого прицепа в 1600 кг и объем багажника варьируется от 715 до 1818 литров.

Для преодоления различных типов дорожных покрытий ESTEO V27 оснащен интеллектуальным полным приводом i-AWD и системой 8+1 режимов движения. Водителю доступны специализированные настройки для скользких поверхностей, грязи, песка, снега, гравия и неровного рельефа. Система i-AWD автоматически оптимизирует распределение крутящего момента (передняя ось 0–40%, задняя 60–100%). Дорожный просвет в 220 мм и режим преодоления брода повышают проходимость. Также предусмотрены функции разворота на месте (On-the-Spot U-Turn), которая станет доступна в будущем через OTA-обновление, и «ползущий» режим (Low-Speed Creep) для маневрирования на ограниченном пространстве.

Режим кемпинга позволяет использовать автомобиль в качестве источника электроэнергии мощностью до 6 кВт для внешних потребителей. Интерьер включает сдвоенную панорамную крышу, передние сиденья с вентиляцией и обогревом, 15,4-дюймовый сенсорный дисплей и премиальную аудиосистему PIONEER с 15 динамиками, при этом управление климатом и режимами движения выведено на отдельные физические блоки. Также автомобиле предусмотрено 49 мест для хранения и 39 интерфейсов для модификации.

Для любителей экспедиций и путешествий будет предусмотрен набор оригинальных аксессуаров, расширяющих функциональные возможности ESTEO V27. В их числе платформа на крыше, боковая лестница и вместительный внешний кофр для размещения дополнительного снаряжения. Такое оснащение позволяет рационально организовать пространство и делает длительные автопутешествия по-настоящему комфортными. Аксессуары проходят процедуру сертификации для российского рынка.

Рекомендованная розничная стоимость ESTEO V27 составляет 5 920 000 рублей. Для модели действуют выгодные программы приобретения.

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ESTEO — новый премиальный автомобильный бренд, представленный на российском рынке в рамках глобального стратегического партнерства холдинга «АГР» и компании Defetoo в апреле 2026 года.

Философия бренда строится на создании высокотехнологичного пространства, где интеллектуальные системы, эргономика и безопасность становятся естественной частью жизни владельца. Модельный ряд ESTEO включает как инновационные автомобили на новых источниках энергии (NEV), так и современные модели с двигателями внутреннего сгорания, отличающиеся выразительным дизайном и высочайшим уровнем исполнения.