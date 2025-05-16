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Иностранные автомобили с пробегом за 2 млн рублей: в поисках лучших предложений.

Рейтинг б/у иномарок до 2 млн: Kia, Hyundai, Mitsubishi. Анализ цен на авто: спад до 1,47 млн в апреле 2025. Подробнее - в обзоре от «АВТОСТАТ».
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
16.05.2025, 14:02·2 мин
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Фото: Autostat.ru

В рамках подготовки ежемесячного обзора "Мониторинг цен на вторичном рынке" эксперты агентства "АВТОСТАТ" представили рейтинг самых востребованных подержанных зарубежных легковушек, доступных за 2 миллиона рублей. Данный список составлен на основе количества объявлений о продаже таких автомобилей.

Наиболее часто встречающимся вариантом за эту сумму оказалась 7-летняя Kia Optima. Среди более старых моделей выделяются 8-летние Kia Sportage, Hyundai Tucson, Mitsubishi Outlander, Mazda6 и Volkswagen Passat. В то же время, в категории "молодых" машин стоимостью около 2 миллионов рублей лидируют 5-летняя Skoda Octavia и 6-летняя Hyundai Sonata.

Что касается средней цены на подержанные автомобили в целом по рынку, то к апрелю 2025 года она составила 1 миллион 471,1 тысячи рублей. Этот показатель на 0,6% или 9,5 тысячи рублей ниже, чем в марте.

Более детальную информацию о ценах на подержанные машины в разрезе по маркам, моделям, годам выпуска и другим критериям можно найти здесь.

Фото: АВТОСТАТ

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Вторичный рынок (76)Автомобили с пробегом (71)Легковые автомобили (274)Модели-лидеры (115)Hyundai (232)Kia (217)Иномарки (33)Skoda (98)Skoda octavia (12)Volkswagen (190)Mazda (69)Mitsubishi (72)Mitsubishi Outlander (5)Kia Sportage (13)Kia Optima (3)Volkswagen Passat (4)Hyundai Tucson (3)Mazda 6 (2)Hyundai Sonata (2)

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