Грэм Лоудон: «Чужой опыт нам не поможет» — мнение эксперта

На недавнем этапе Гран При Китая мексиканский пилот команды Cadillac F1 Серхио Перес пришёл к финишу 16-м, замкнув список всех, кто завершил гонку. Его отставание от лидера составило более одного круга, а средняя скорость уступала автомобилю Mercedes под управлением Кими Антонелли более чем на шесть километров в час.

По итогам гонки Перес прокомментировал текущее положение дел в новой американской команде, отметив, что "медовый месяц закончился". Несмотря на трудности, он подчеркнул, что обе машины Cadillac добрались до финиша в Шанхае, что уже можно считать положительным результатом для коллектива, дебютирующего в Формуле 1.

Прогресс команды становится заметен. Согласно анализу The Race, разница в скорости между Cadillac и Mercedes в квалификациях сократилась: если в Австралии машины американцев уступали 5,2% по темпу, то в Китае этот показатель уменьшился до 4,7%. Кроме того, Валттери Боттасу удалось опередить Лэнса Стролла из Aston Martin.

Тем не менее, сотрудники Cadillac сталкиваются с множеством трудностей, связанных с отсутствием опыта и необходимостью отрабатывать все процессы в условиях реальных гонок.

Руководитель команды Грэм Лоудон в интервью The Race подчеркнул, что коллектив старается трезво оценивать ситуацию: "Мы должны быть реалистами и отдавать себе отчёт, насколько тяжело всё это даётся. Мы уже корректируем цели: теперь важно не просто финишировать, а соперничать с другими командами, и это очень воодушевляет. Причём прогресс идёт быстрее, чем я ожидал."

Лоудон также отметил, что любой новой команде предстоит пройти через этапы учёбы и ошибок. По его словам, ускорить этот процесс невозможно: "Опыт других команд тут не поможет, мы сами должны пройти этот путь. Но успешное выполнение первоочередных задач говорит о прочной основе, которую нам удалось заложить."

Коллектив Cadillac продолжает работать над развитием, переключая внимание на новые задачи и не сбавляя темпа. "В Мельбурне мы отметили первый день рождения команды, и за этот год мы заметно выросли. Каждый день мы учимся чему-то новому, и если этого не происходит — значит, что-то делаем не так," — добавил Лоудон.

На предстоящем этапе в Майами команда рассчитывает представить технические новинки. По словам Лоудона, изменения в календаре сезона отразятся и на стратегии модернизации машины, а апрельский перерыв команда намерена использовать максимально продуктивно, не снижая рабочий ритм.

Говоря о фразе Переса о "медовом месяце", издание отмечает, что первая стадия проекта Cadillac завершилась успешно. Однако впереди команду ждёт множество новых задач — большинство коллективов Формулы 1 решали их годами, а некоторым, как Haas, для закрепления в чемпионате потребовалось более десяти сезонов.