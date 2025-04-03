Итоги продаж за март на заводе "Москвич"

В прошлом месяце завод «Москвич» продал 1,2 тыс. автомобилей. По итогам первого квартала текущего года в России было реализовано 3,4 тыс. машин марки «Москвич». Эту информацию сообщили представители предприятия агентству «АВТОСТАТ». Они подчеркнули, что доля рынка «Москвича» в первом квартале 2025 года осталась на уровне прошлого года, несмотря на снижение продаж легковых автомобилей на 25%.

В настоящее время линейка моделей «Москвич» включает в себя компактный кроссовер «Москвич 3» и его электрическую версию «Москвич 3е», а также лифтбек «Москвич 6». Следующим релизом от компании станет семиместный кроссовер под названием «Москвич 8».

Более подробно о продажах на российском авторынке в марте будут говорить в ходе традиционного онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка», запланированного на 4 апреля в 10:00 по московскому времени.