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Итоги продаж за март на заводе "Москвич"

Автомобильный завод "Москвич" удерживает позиции на рынке: продажи растут несмотря на кризис. Узнайте больше об успехах марки и новых моделях в эфире "АВТОСТАТ Оперативка" 4 апреля.
РедакцияР
Редакция
03.04.2025, 15:01·1 мин
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Фото: Autostat.ru

В прошлом месяце завод «Москвич» продал 1,2 тыс. автомобилей. По итогам первого квартала текущего года в России было реализовано 3,4 тыс. машин марки «Москвич». Эту информацию сообщили представители предприятия агентству «АВТОСТАТ». Они подчеркнули, что доля рынка «Москвича» в первом квартале 2025 года осталась на уровне прошлого года, несмотря на снижение продаж легковых автомобилей на 25%.

В настоящее время линейка моделей «Москвич» включает в себя компактный кроссовер «Москвич 3» и его электрическую версию «Москвич 3е», а также лифтбек «Москвич 6». Следующим релизом от компании станет семиместный кроссовер под названием «Москвич 8».

Более подробно о продажах на российском авторынке в марте будут говорить в ходе традиционного онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка», запланированного на 4 апреля в 10:00 по московскому времени.

Источник

Авторынок россии (244)Легковые автомобили (239)Продажи (443)Москвич (54)

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