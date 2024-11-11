Бренд Jetour выпустит 8 новых моделей в течение 2 лет

Согласно сообщению, среди новинок будут представлены городские внедорожники, пикапы и автомобили повышенной проходимости. Несмотря на то, что подробности о новых моделях пока держатся в секрете, в компании отметили, что уже в этом году автомобили с гибридными двигателями начнут появляться на международных рынках.

Ранее заместитель генерального директора компании в России, Екатерина Зарубина, высказывала мнение о возможной локализации производства Jetour на территории России. Однако на данный момент неясно, будет ли эта идея реализована, поскольку топ-менеджер не привела точной информации.

На данный момент на российском рынке представлено пять моделей Jetour, включая недавно выпущенный кроссовер X50. Помимо этой модели, в линейке бренда также присутствуют кроссоверы Dashing, X70 Plus и X90 Plus, а также внедорожник T2.