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Бренд Jetour выпустит 8 новых моделей в течение 2 лет

Компания Jetour планирует расширить свою модельную линейку, представив в ближайшие два года целых восемь новых автомобилей. Такую информацию сообщили изданию Autonews.ru, ссылаясь на информацию от пресс-службы производителя.
РедакцияР
Редакция
11.11.2024, 17:12·1 мин
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Фото: Autostat.ru

Согласно сообщению, среди новинок будут представлены городские внедорожники, пикапы и автомобили повышенной проходимости. Несмотря на то, что подробности о новых моделях пока держатся в секрете, в компании отметили, что уже в этом году автомобили с гибридными двигателями начнут появляться на международных рынках.

Ранее заместитель генерального директора компании в России, Екатерина Зарубина, высказывала мнение о возможной локализации производства Jetour на территории России. Однако на данный момент неясно, будет ли эта идея реализована, поскольку топ-менеджер не привела точной информации.

На данный момент на российском рынке представлено пять моделей Jetour, включая недавно выпущенный кроссовер X50. Помимо этой модели, в линейке бренда также присутствуют кроссоверы Dashing, X70 Plus и X90 Plus, а также внедорожник T2.

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