"13 новых гибридных автомобилей Honda будут оснащены «самой эффективной силовой установкой в мире» к 2030 году"

Компания Honda объявила о планах запустить не менее 13 гибридных автомобилей следующего поколения к концу десятилетия. Все они будут оснащены, как утверждает бренд, "самой эффективной силовой установкой в мире", и все они появятся в течение четырех лет, начиная с 2027 года.

Несмотря на то, что Honda продолжает двигаться вперед с революционными новыми электромобилями серии ‘0’, первый из которых должен быть запущен в следующем году, недавнее замедление продаж электромобилей заставило бренд пересмотреть некоторые из своих прогнозов. Например, он уже не считает, что к 2030 году 30 процентов его глобальных продаж будут приходиться на электромобили, как ранее предполагалось, что привело к переоценке стратегии и плана продукции электромобилей.

Однако, как отметил генеральный директор Honda Тошихиро Мибе, когда был представлен новый план развития бренда, "расширение рынка электромобилей отстало от первоначального прогноза", "спрос на гибридные электромобили (ГЭУ) растет.

"Мы прогнозируем, что спрос на ГЭУ будет продолжать расти к 2030 году, так как они способствуют снижению выбросов CO2, без проблемы необходимости инфраструктуры для зарядки". Эти новые гибридные модели "сыграют ключевую роль в переходный период", пока электромобили не станут намного популярнее.

Гибридная технология следующего поколения Honda

Гибридная силовая установка следующего поколения e:HEV Honda будет эволюцией ее двухмоторной системы, которую компания представила еще в 2014 году. В этой системе бензиновый двигатель работает вместе с двумя электромоторами, один из которых используется для привода колес, а другой - для генерации энергии для батареи автомобиля. Двигатель внутреннего сгорания может приводить колеса, в основном на автомагистралях для максимизации эффективности.