Премиальный автомобильный бренд ESTEO подводит первые итоги программы поддержки моделей на новых источниках энергии (NEV) и анонсирует продление программы на ноябрь. По результатам продаж октября бренд сохранил лидирующие позиции на рынке, а запущенная программа помогла сделать передовые гибридные технологии еще более привлекательными для клиентов.

Наиболее популярной моделью за прошедший месяц стал гибридный кроссовер ESTEO V27 – клиенты приобрели 576 автомобилей, из которых 340 было продано по специальной программе субсидирования. Исходя из статистических данных, наиболее популярными цветами по моделям стали: черный для ESTEO EXLANTIX ET и ESTEO V27, а также цвет мокрого асфальта для гибридного кроссовера ESTEO EXLANTIX ET8.

Среди ключевых факторов, которые повлияли на принятие решения о покупке, клиенты отмечали, что отдали свое предпочтение модели ESTEO EXLANTIX ЕТ за способность сохранять динамику на дороге даже при разряженной батарее, а ЕТ8 – за дизайн и комфортабельность салона для пассажиров. ESTEO V27 завоевал любовь аудитории не только благодаря стильному и уникальному дизайну, но и благодаря внедорожным характеристикам, которые сохраняют комфортное управление автомобилем и в городской среде.

Высокий и уверенно растущий спрос на гибридную линейку ESTEO обусловлен не только выгодными условиями, но и впечатляющими техническими возможностями моделей.

Кроссовер EXLANTIX ET с силовой установкой мощностью 469 л.с. разгоняется до 100 км/ч всего за 4,8 секунды и предлагает запас хода до 1180 км (WLTP). Флагманский EXLANTIX ET8 сочетает такую же мощность с шестиместным салоном и «капитанскими» креслами второго ряда. А внедорожник ESTEO V27 с клиренсом 220 мм и интеллектуальным полным приводом i-AWD идеален для эффективного прохождения бездорожья. На все модели действует 8-летняя гарантия от производителя.

Учитывая растущий интерес покупателей, ESTEO продлевает программу поддержки гибридных моделей на ноябрь текущего года и предлагает клиентам два гибких сценария покупки. При выборе максимальной прямой выгоды и программы трейд-ин итоговая стоимость EXLANTIX ET составит от 5 990 000 рублей, EXLANTIX ET8 – от 6 690 000 рублей, а ESTEO V27 – от 4 990 000 рублей. Для тех, кто предпочитает кредитные или лизинговые инструменты, предусмотрены специальные сниженные ставки, а минимальная цена составит от 6 240 000 на EXLANTIX ET, от 6 990 000 на EXLANTIX ET8 и от 5 190 000 рублей на V27.

Все модели бренда доступны у официального дилера ESTEO Центр ИАТ Волхонский. Подробная информация о комплектациях, ценах и условиях участия в программе доступна у менеджеров и на официальном сайте

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ESTEO — новый премиальный автомобильный бренд, представленный на российском рынке в рамках глобального стратегического партнерства холдинга «АГР» и компании Defetoo в апреле 2026 года.

Философия бренда строится на создании высокотехнологичного пространства, где интеллектуальные системы, эргономика и безопасность становятся естественной частью жизни владельца. Модельный ряд ESTEO включает как инновационные автомобили на новых источниках энергии (NEV), так и современные модели с двигателями внутреннего сгорания, отличающиеся выразительным дизайном и высочайшим уровнем исполнения.