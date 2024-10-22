Два Bugatti Chiron столкнулись при попытке обогнать грузовик

В Марокко на этой неделе произошло столкновение двух суперкаров Bugatti Chiron. Оба автомобиля участвовали в автомобильном туре по африканской стране, и момент аварии был запечатлен на видео. Кроме того, оба автомобиля столкнулись с грузовиком, который съехал с дороги и опрокинулся.

Владельцам двух Bugatti Chiron на этой неделе предстоит много объяснений после того, как они столкнулись друг с другом в Марокко, задев при этом грузовик.

На опубликованном на YouTube видео видно, как три суперкара Bugatti Chiron обгоняют медленные транспортные средства на двухполосной дороге. Они оказываются в заторе за грузовиком, пока не освободится встречная полоса. Когда это происходит, второй Chiron, который, кажется, является Super Sport, пытается обогнать лидирующий Bugatti и грузовик, но лидирующий Chiron также пытается его обогнать, не замечая другого Bugatti, приближающегося сбоку.

Фото: Motor1.com

Автомобили сталкиваются: второй Chiron перестраивается вокруг лидирующего и врезается в заднюю часть грузовика, после чего отлетает в сторону. Грузовик также съезжает с дороги и опрокидывается вниз по обрыву, в то время как лидирующий Bugatti останавливается контролируемо.

Марокканский новостной сайт Tanjaoui.ma, не сообщая о пострадавших в результате аварии, опубликовал фотографии последствий. На снимках показан опрокинутый грузовик и второй Chiron с тяжело поврежденным передним концом. Бампер смят, передний капот гнутый и треснутый, что, вероятно, приведет к ущербу на сумму десятков тысяч долларов. Фотографий другого Chiron не было, но можно предположить, что и он не избежал повреждений.

Ремонт обоих автомобилей, стоимость каждого из которых составляет миллионы долларов, обойдется их владельцам дорого.