Видео: очень грязная Миата, которой пора помыться после многолетней стоянки

Автомобиль Mazda Miata 1990 года выпуска видел лучшие времена. Шесть лет назад его припарковали в амбаре после того, как владелец решил завести семью. К счастью, он был сохранен внутри помещения и, к счастью, его никогда не забывали. Команда WD Detailing была вызвана, чтобы оживить его, и они сразу принялись за дело.

Этот Miata особенный. Это была первая машина владельца, и он покрашен в специальный светло-голубой цвет. Под слоем грязи и древесных опилок, накопившихся за время пребывания в амбаре, он все еще синий. Существуют также опасения относительно двигателя и нижней части автомобиля, так как он стоял на влажном полу все эти годы. Вполне вероятно, что он хорошо почистится, но будет ли работать?

Сначала начинается уборка, и хотя он выглядит довольно запыленным, дело обстоит не так плохо. Процесс начинается с пылесоса наружной части, особенно спереди, где лежат все древесные опилки. Затем очищаются стандартные стальные колеса Miata, после чего следует полностью удовлетворительная мойка под давлением. На этом этапе старый Miata уже выглядит отлично, но затем наступает первый нежданный сюрприз. Под двигателем находят пластиковые пакеты, засунутые над нижней крышкой. Предполагается, что там какое-то время жил опоссум. К счастью, гнездо из пакетов было все, что осталось.

Подняв капот, мы видим, что оригинальный цвет автомобиля был белым. Багажник хорошо очищается, хотя поверхностная ржавчина и коррозия распространены. Салон очищается исключительно хорошо, учитывая количество грязи и плесени внутри. После завершения детализации единственной проблемой с визуальной точки зрения остается ржавчина на колесах. Остальная часть автомобиля выглядит так, словно только что вышла с конвейера 1990-х годов.

К сожалению, двигатель отказывается заводиться. Он крутится и есть искра, но даже не срабатывает с запускным топливом. Тест на сжатие показывает приблизительно 90 psi во всех цилиндрах - определенно ниже, чем должно быть. Надеемся, что опоссум не навел хаоса во время своего пребывания. По крайней мере, фары выпрыгивающие сверху работают без проблем.

Владелец был в восторге, увидев обновленный Miata впервые. Надеемся, что проблема с двигателем решится, и скоро автомобиль снова будет на дороге.