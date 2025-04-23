Volkswagen планирует расширить свой ассортимент с гибридами на запасной ход для Европы

Ожидалось, что предстоящий T-Roc второго поколения от Volkswagen станет последним автомобилем компании с двигателем внутреннего сгорания. Однако, застой в спросе на электромобили привел к тому, что компания теперь рассматривает возможность внедрения технологии дополнительного пробега на европейском рынке, что позволит продавать бензиновые VW еще на протяжении следующего десятилетия.

Выступая на Шанхайском мотор-шоу 2025 года, член правления Volkswagen по продажам и маркетингу Мартин Сандер рассказал Auto Express, что компания инвестирует в гибридные системы с дополнительным пробегом, и видит их как "лестницу" к электрическим автомобилям.

Отвечая на вопрос о том, останется ли T-Roc последним автомобилем VW с двигателем внутреннего сгорания, Сандер заявил: "Что такое двигатель внутреннего сгорания? Здесь, в Китае, у нас будут гибриды с дополнительным пробегом, с возможным электрическим пробегом от 250 до 300 км, и двигатель внутреннего сгорания на борту по сути является генератором для зарядки батареи.

"Я считаю, что вы продолжите видеть двигатели внутреннего сгорания в наших автомобилях еще долгое время, имеющие другое предназначение", – сказал он. "Мы считаем, что в Европе будет спрос на дополнительный пробег на пути к полностью электрическому автомобилю".

Член правления Volkswagen по техническому развитию Кай Грюниц настаивал на том, что не нужно делать уступки в весе или упаковке: "Нет, [дополнительные пробеги] не такие тяжелые, как полностью электрические автомобили; если посмотреть на наш ID.7, у нас есть батареи емкостью более 80 кВт·ч, а наличие дополнительного пробега означало бы, что вы можете уменьшить батарею до 30 кВт·ч.

"Здесь, в Китае, мы устанавливаем [бензиновый двигатель] спереди", – рассказал Грюниц. "Но вы можете сделать это по-другому. Это зависит от требований клиента. Вам нужно столько же места, сколько при установке плагин-гибрида, так что это не большая разница".

На данный момент неясно, какая модель может использовать технологию дополнительного пробега, но скорее всего компания сосредоточится на более крупных автомобилях и тех, которые в настоящее время менее подходят для чисто электрической технологии. Это может дать Touareg SUV шанс на продление срока службы, обеспечивая им более длинный безотказный пробег и возможность значительного повышения эффективности – при условии, что пользователь их подключит к зарядке.