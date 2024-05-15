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Видео: Пьер Гасли за рулём Toleman Ayrton Senna

Недавно стало известно, что гонщик Пьер Гасли выступит в Имоле в шлеме, посвященном легенде Формулы-1 - Айртону Сенне.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
15.05.2024, 20:41
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Фото: F1news.ru

Недавно стало известно, что гонщик Пьер Гасли выступит в Имоле в шлеме, посвященном легенде Формулы-1 - Айртону Сенне. Однако, уже на прошлой неделе представитель команды Alpine F1 испытал на себе эмоции пилотирования Toleman TG183 - болида, на котором Сенна дебютировал в этом виде спорта 40 лет назад.

Коллектив Alpine поделился коротким видеороликом, посвященным заездам Пьера на трассе Сильверстоун.

Сам гонщик выразил свои впечатления: «Это была невероятная возможность для меня познакомиться с этим удивительным опытом. Болид TG183 - это великолепный образец инженерного искусства, а также своего рода исторический памятник. Это настоящий гоночный автомобиль, без какой-либо электроники, только руль, рычаг коробки передач и три педали - сцепление, тормоз и газ. Все довольно просто!»

«Я просто не могу передать словами всю глубину этого опыта, но я буду помнить его на протяжении всей жизни», - добавил гонщик.

Источник

Пьер Гасли (15)Alpine F1 Team (28)

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