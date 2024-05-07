Отечественные и китайские автомобили занимают весь ТОП-50 продаж новых автомобилей.

Список из 50 наиболее востребованных моделей автомобилей в России сейчас представлен исключительно отечественными и китайскими машинами. Такой вывод был сделан специалистами агентства "АВТОСТАТ" после тщательного анализа структуры продаж новых легковых авто в стране за апрель 2024 года.

Важно отметить, что в этот список вошли Belgee X50 и Solaris HS. Первая модель собирается в Белоруссии и по сути представляет собой китайский кроссовер Geely Coolray предыдущего поколения, в то время как Solaris HS - это фактически седан Hyundai Solaris, выпускаемый под российским брендом на заводе "АГР" в Санкт-Петербурге.

Корейские, японские и европейские автомобили в апреле оказались за пределами первой пятидесятки. Например, Hyundai Tucson занял 57-е место, Toyota Camry – 58-е, Kia Sportage – 59-е, BMW X5 – 61-е, Lexus RX – 62-е, Toyota RAV4 – 64-е и так далее. Среди американских машин лидерство удерживает Chevrolet Monza, занимая в апреле 79-ю позицию. Стоит отметить, что все эти автомобили поступают в Россию через альтернативные каналы поставок.

Эксперты агентства также подчеркивают, что доля иностранного автопрома на российском рынке в целом в апреле уменьшилась до 8% (в марте составляла 11%) и продолжает сокращаться. Таким образом, оставшиеся 92% – это доля продаж отечественных и китайских автомобилей. Более подробно текущее положение дел на авторынке обсуждалось в ходе онлайн-трансляции "АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги апреля 2024 года".

Источник: АВТОСТАТ