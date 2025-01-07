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В России начнется производство альтернативы и конкурента «Лада Ларгус»

На заводе "Автомобильные технологии" в Калуге может начаться сборка коммерческих "каблучков" Peugeot Partner (B9). Подробности в репортаже о возможном расширении производства автомобилей.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
07.01.2025, 18:03·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

На производстве автомобилей в Калуге есть возможность, что кроссовера Citroen C5 Aircross скоро могут пополнить коммерческие «каблучки» Peugeot Partner (B9). Как сообщается, ранее на этом заводе уже выпускались автомобили под названием «ПСМА Рус».

Намек на возможное производство Peugeot Partner (B9) сделан в видеокадре из материалов официального Telegram-канала Правительства РФ, где говорилось о необычном желании 17-летнего Максима Стрельцова из Боровска, Калужской области. Первый вице-премьер Денис Мантуров устроил для него экскурсию на завод в Калуге, где были показаны все производственные этапы.

Хотя прототип Peugeot Partner (B9) (Citroen Berlingo/Peugeot Partner) появился в видео лишь мельком, источники утверждают, что процесс сварки этой модели уже освоен на предприятии. Планируется, что цех покраски для новых «каблучков» будет запущен в скором времени.

Производство мини-фургонов B9 началось в Калуге в ноябре 2020 года. Автомобили выпускались в двух версиях — L1 (4380 мм) и L2 (4628 мм). Двигательный ряд включал 115-сильный бензиновый мотор объемом 1,6 литра и 90-сильный дизель того же объема. Оба варианта комплектовались пятиступенчатой «механикой». На данный момент неизвестно, с какими двигателями будут выпускать модель на заводе в настоящее время.

Источник

Citroen (28)Peugeot (33)

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