Цены на автомобили 12 брендов в России выросли за две недели. Новые цены уже известны

В октябре массовое увеличение цен на автомобили продолжилось и в ноябре в России. По данным «Автоновости дня», за первую половину месяца автомобили подорожали у двенадцати брендов, а у шести - наоборот, стали дешевле.

Премиальный китайский бренд Tank увеличил стоимость внедорожников Tank 300 и Tank 500. Первый подорожал на 50 тыс. рублей во всех комплектациях, а второй - на 50-150 тыс. рублей в зависимости от года выпуска.

Geely также подняла цены в начале ноября, сначала на кроссовер Okavango, а затем на всю линейку, кроме Emgrand и Atlas Pro. Белорусский бренд Belgee также повысил цены на кроссоверы X30 и X50.

Фото: Автоновости Дня

В ноябре увеличилась цена на купеобразный кроссовер Knewstar 001, а также на автомобили брендов Solaris и Sollers. Также рост цен затронул Omoda и Exeed, повысившие цены на свои модели.

Chery, Jaecoo и Changan также внесли изменения в ценовую политику. Однако, Evolute решила необычным образом снизить цены на свой гибридный кроссовер i-Space, убрав при этом прямые скидки.

Фото: Автоновости Дня

Но не все бренды повышали цены. Кроссовер Dashing от Jetour, модели SWM и автомобили Dongfeng стали доступнее благодаря снижению стоимости или введению дополнительных скидок.

Напомним, что за октябрь цены на автомобили подняли 13 брендов, некоторые из них корректировали цены несколько раз.