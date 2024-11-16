Главная Новости Geely Цены на автомобили 12 брендов в России выросли за две недели. Новые цены уже известны
Новости

Цены на автомобили 12 брендов в России выросли за две недели. Новые цены уже известны

В октябре массовое увеличение цен на автомобили продолжилось и в ноябре в России. По данным «Автоновости дня», за первую половину месяца автомобили подорожали у двенадцати брендов, а у шести - наоборот, стали дешевле.
Виктор АндреевВ
Виктор Андреев
16.11.2024, 20:22·2 мин
single
Фото: Автоновости Дня

В октябре массовое увеличение цен на автомобили продолжилось и в ноябре в России. По данным «Автоновости дня», за первую половину месяца автомобили подорожали у двенадцати брендов, а у шести - наоборот, стали дешевле.

Премиальный китайский бренд Tank увеличил стоимость внедорожников Tank 300 и Tank 500. Первый подорожал на 50 тыс. рублей во всех комплектациях, а второй - на 50-150 тыс. рублей в зависимости от года выпуска.

Geely также подняла цены в начале ноября, сначала на кроссовер Okavango, а затем на всю линейку, кроме Emgrand и Atlas Pro. Белорусский бренд Belgee также повысил цены на кроссоверы X30 и X50.

Фото: Автоновости Дня

В ноябре увеличилась цена на купеобразный кроссовер Knewstar 001, а также на автомобили брендов Solaris и Sollers. Также рост цен затронул Omoda и Exeed, повысившие цены на свои модели.

Chery, Jaecoo и Changan также внесли изменения в ценовую политику. Однако, Evolute решила необычным образом снизить цены на свой гибридный кроссовер i-Space, убрав при этом прямые скидки.

Фото: Автоновости Дня

Но не все бренды повышали цены. Кроссовер Dashing от Jetour, модели SWM и автомобили Dongfeng стали доступнее благодаря снижению стоимости или введению дополнительных скидок.

Напомним, что за октябрь цены на автомобили подняли 13 брендов, некоторые из них корректировали цены несколько раз.

Источник

SWM (8)Tank (39)Changan (88)Chery (123)Geely (129)Exeed (48)Omoda (38)Dongfeng (30)Sollers (24)Evolute (21)Jaecoo (35)Belgee (34)Jetour (63)Solaris (13)Knewstar (5)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Почти 800 миллионов долларов — состояние тройки богатейших пилотов Формулы-1

Редакция·25.10.2024
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
Новости

Конфигуратор Porsche Taycan 2025 позволяет вам погрузиться в фантастический мир с 938-сильной мощностью

Иннокентий Петров·07.02.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация