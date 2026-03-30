В России начались продажи гибридного внедорожника Deepal G318

Компания Changan официально представила на российском рынке новый гибридный внедорожник Deepal G318. Модель поступит в продажу в двух исполнениях — «Техно» (Techno) и «Эверест» (Everest). Рекомендованные розничные цены на комплектации составят 5 650 000 и 6 000 000 рублей соответственно, согласно информации, предоставленной пресс-службой автопроизводителя.

Deepal G318 — это полноразмерный внедорожник с системой полного привода. Его длина составляет 5010 мм, а колесная база — 2880 мм. В основе — современная гибридная силовая установка, в которую входят два ведущих электромотора и турбированный бензиновый двигатель 1.5T. Бензиновый мотор служит исключительно для подзарядки аккумулятора во время движения.

Суммарная мощность гибридной системы достигает 439 лошадиных сил. При этом, по системе налогообложения, учитывается только 183 л.с. Новинка способна разгоняться до 100 километров в час за 6,3 секунды, а запас хода на одном заряде превышает 1000 км.

Важная особенность Deepal G318 — наличие пневматической подвески с возможностью регулировки высоты клиренса, а также амортизаторов ZF, меняющих жесткость в зависимости от дорожных условий. Система с помощью камер анализирует покрытие и самостоятельно выбирает оптимальные настройки демпфирования. Дорожный просвет внедорожника составляет 240 миллиметров. Кроме того, модель оборудована фаркопом, что позволяет буксировать прицеп массой до 1600 кг.

Салон нового внедорожника отличается высоким уровнем комфорта. Кресла выполнены из дорогих материалов, имеют функции вентиляции и массажа. Для акустического уюта используется двойное остекление и аудиосистема с 16 динамиками, обеспечивающая полноценное звуковое окружение. Управлять основными опциями, а также следить за состоянием автомобиля и активировать различные функции можно через специальное мобильное приложение.

Версия «Техно» включает электроблокировку заднего дифференциала, расширенный «зимний пакет» опций, панорамную крышу с люком, вентиляцию передних сидений, адаптивный круиз-контроль, восемь подушек безопасности, 18-дюймовые колесные диски, аудиосистему с 8 динамиками и шумоизоляционные стекла спереди и сзади.

Комплектация «Эверест» дополнена пневматической подвеской с интеллектуальными амортизаторами, 16-динамиковой акустикой с сабвуфером и усилителем, 20-дюймовыми колесными дисками, дополнительной LED-полосой на крыше для освещения, декоративной подсветкой интерьера и климат-контролем с функцией автоматической рециркуляции воздуха.

Для покупателей новинки предусмотрена гарантия — 5 лет или 150 000 километров пробега, а на тяговую батарею — 8 лет или 160 000 километров.