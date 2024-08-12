Прием заказов на новый Ford Expedition 2024 начался в России.

Цены на новый Ford Expedition 2024 в России варьируются от 11 327 000 до 12 349 000 рублей.

Габариты автомобиля внушительны - длина Ford Expedition 2024 составляет 5,64 метра, превосходя Aurus Komendant, длина которого равна 5,38 метра. Ширина машины превышает 2 метра. Внутри внедорожник рассчитан на 8 пассажиров.

Новинка обладает вместительным багажником, делая его идеальным для перевозки грузов или размещения всего необходимого для семейного отдыха. В технологическом плане автомобиль оснащен современной цифровой "приборкой", предоставляющей водителю понятную и удобную информацию. Кроме того, он оснащен передовой информационно-развлекательной системой с 15,5-дюймовым дисплеем.

Под капотом установлен надежный 3,5-литровый бензиновый двигатель V6 мощностью 400 лошадиных сил, обеспечивающий мощную динамику. В паре с ним работает 10-ступенчатая АКПП 10R80 SelectShift.

Кроме того, автомобиль оборудован системой полного привода, включающей раздаточную коробку BorgWarner 4417 и блокировку заднего дифференциала, что повышает тягу и устойчивость на различных участках дороги.

Фото: Carsweek.ru

Также стоит отметить, что ранее стало известно о планах Ford выпустить бюджетный электрокар для конкуренции с Китаем.