В России появился новый электрический седан Toyota большего размера, чем «Королла»

В России доступен для приобретения новый батарейный седан Toyota bZ3 первого поколения. Цена на эту инновацию из Китая стартует от 3,1 миллиона рублей по информации портала Autonews. Есть, конечно, варианты и подешевле, но в таком случае потребуется вникнуть в условия приобретения.

На российский рынок поступили электрокары Elite с электромотором мощностью 184 лошадиные силы и батареей на 135 кВт. Электромобиль оснащен автоматической коробкой передач и передним приводом.

Toyota bZ3 был представлен в 2022 году. Японская компания работала над семейством bZ в сотрудничестве с китайскими автопроизводителями FAW и BYD. Габариты седана больше, чем у существующей «Короллы»: длина составляет 4725 мм (плюс 95 мм), ширина - 1835 мм (+55 мм), высота - 1475 мм (+40 мм). Колесная база увеличена до 2,88 метра.

Фото: Carsweek.ru

У официальных дилеров в России уже можно приобрести модели 2023 года как в наличии, так и под заказ.

В комплектации электрокара утверждаются современные системы безопасности, LED-освещение, адаптивный круиз-контроль, полезные водительские помощники, мультимедийная система, цифровая панель приборов, мультифункциональное рулевое колесо, парктроники, камера заднего вида и многое другое.

Фото: Carsweek.ru

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