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Известны два важных изменения для водителей в России, которые ожидают их весной

Изменения в регистрации автомобилей: новые правила с 1 марта. Упрощение процедуры и снятие с учета после продажи. ОСАГО больше не обязательно? Обзор от адвоката. Важные детали и последствия.
РедакцияР
Редакция
19.01.2025, 19:33·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

Согласно информации, с 1 марта в России вступят в силу изменения в процедуре регистрации автомобилей в ГАИ. Один из ключевых моментов - перестанет быть обязательным полис ОСАГО, необходимый для регистрации транспортного средства. Об этом напомнил заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» - Анатолий Миронов.

«Это упростит процедуру для сотрудников ГИБДД, а для собственников автомобилей ускорит регистрацию», - подчеркнул Миронов.

Адвокат также пояснил, что не стоит беспокоиться о том, что на дороги выйдет много не застрахованных машин. Он отметил, что в любом случае использование автомобиля требует наличия ОСАГО.

Кроме того, еще одно изменение, которое вступит в силу с 1 марта, связано с возможностью снятия автомобиля с учета сразу после его продажи. Это нововведение поможет избежать штрафов от нового владельца из-за неснятой регистрации.

Однако, по словам Миронова, воспользоваться этой возможностью сможет только тот, кто заключил договор купли-продажи через Госуслуги, нотариуса или при смене владельца по решению суда.

Было объявлено, что страховые компании России могут начать информировать водителей заблаговременно о скором истечении срока ОСАГО. Законопроект об этом был внесен на прошлой неделе в Госдуму председателем комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым (ЛДПР).

Автор: Иван Бахарев

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