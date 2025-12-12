Главная Новости Lada В России отзывают 33,5 тысячи автомобилей LADA Granta
В России отзывают 33,5 тысячи автомобилей LADA Granta

В России объявлен отзыв 33 450 автомобилей LADA Granta из-за возможных проблем с крепежным элементом, сервисные работы выполнят бесплатно.
Редакция
12.12.2025, 21:13·1 мин
Фото: Autostat.ru

В Российской Федерации объявлен отзыв 33 450 автомобилей семейства LADA Granta, проданных в период с 6 июня по 12 декабря 2025 года. Об этом стало известно из сообщения на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

По данным ведомства, инициатором сервиса выступил АВТОВАЗ. Производитель предпринял программу по совершенствованию потребительских свойств автомобилей, стартовавшую по собственной инициативе. В сервисных центрах для некоторых модификаций LADA Granta специалисты проведут дополнительную диагностику одного из функциональных компонентов машины, чтобы устранить потенциальную угрозу ослабления крепежного элемента. В случае необходимости будет произведена замена этого узла.

Владельцы автомобилей, попавших под отзывную кампанию, будут лично проинформированы АВТОВАЗом о необходимости посетить уполномоченных дилеров для бесплатного обслуживания.

Агентство «АВТОСТАТ» напоминает, что семейство LADA Granta уже четвертый год подряд занимает лидирующие позиции по продажам среди всех автомобилей в России.

