В России стартовали реальные продажи новых отечественных автомобилей, доступных большинству

В России стартовали настоящие продажи компактных электрических автомобилей Eonyx M2, которые производит завод компактных электрокаров, входящий в структуру калининградского холдинга «Автотор». Пока эти новинки встречаются редко: по данным «Автостат Инфо», с января по февраль 2026 года в стране официально зарегистрированы лишь четыре автомобиля этой марки.

Издание «Китайские автомобили» уточняет, что две Eonyx M2 были поставлены на учет в январе, а еще две — в феврале текущего года. В последние недели производители скорректировали стоимость — цены оказались ниже первоначальных рекомендованных значений, объявленных в сентябре 2025 года.

Как выяснили корреспонденты «Автоновостей дня», которые недавно изучали объявления в сервисах по продаже автомобилей, дилер Eonyx из Новосибирска реализует ситикар Eonyx M2 по цене 546 000 рублей. Грузовой вариант Eonyx Cargo предлагается за 660 000 рублей. В городах Краснодар и Новороссийск заметно снизились цены только на коммерческие электрокары: Eonyx Pickup с открытой платформой продается в Новороссийске за 690 000 рублей, а Eonyx Cargo с закрытым отсеком в обоих городах оценивается в 790 000 рублей.

Первоначально на Eonyx M2 была установлена розничная цена 840 000 рублей, а версии Pickup и Cargo стоили 890 000 и 990 000 рублей соответственно. Сейчас на официальном сайте бренда Eonyx обновлены прайс-листы: M2 стартует от 546 000 рублей, Pickup — от 690 000 рублей, Cargo — от 790 000 рублей.

Производитель поясняет, что для Eonyx M2 новая цена действует с 15 декабря 2025 года и распространяется на автомобили 2026 года выпуска. Она учитывает дисконтные акции и специальные предложения, предназначенные для юридических лиц при оформлении лизинга через компании-партнеры совместно с государственной программой льготного лизинга, организованной Минпромторгом России.

Что касается вариантов Pickup и Cargo, на них скорректированные тарифы введены с 19 января 2026 года. Они актуальны для электромобилей 2025 года выпуска, а подробности специальных акций рекомендуется уточнять у официальных дилеров Eonyx в регионах.

Стоит напомнить, что по своим размерам ситикар Eonyx M2 даже уступает отечественной «Оке». Его длина — 2860 мм, ширина — 1500 мм, высота — 1566 мм. Колесная база составляет 1800 мм, а клиренс заявлен на уровне 170 мм. В отличие от коммерческих модификаций, здесь установлен интегрированный в заднюю ось электродвигатель, а литий-ионная тяговая батарея емкостью 150 А·ч обеспечивает запас хода до 150 км без подзарядки.

Единственная комплектация M2 носит название Standart. В оснащение входят цифровая приборная панель с диагональю 6,2 дюйма, мультимедийная система с крупнейшим в сегменте 9-дюймовым сенсорным экраном и поддержкой смартфонов, кондиционер и отопитель салона, что предусмотрено для эксплуатации в течение всего года.

Коммерческие модели Profi Cargo и Profi Pickup идентичны по габаритам: длина — 2960 мм, ширина — 1460 мм, высота — 1590 мм, при колесной базе в 1850 мм. Однако внутренние размеры грузовых отсеков различаются: у Cargo они составляют 1080 x 1350 x 1000 мм (объем 1350 литров), а у Pickup — 1040 x 1298 x 520 мм (примерно 600 литров).

Ранее сообщалось, что бренд Eonyx намерен расширять модельный ряд. На одной из февральских конференций холдинга «Автотор» такую информацию озвучил представитель компании Дмитрий Стёпин.

Автор: Иван Бахарев