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Штрафы для владельцев шумных автомобилей в России могут быть увеличены в 40 раз: определены суммы за шумную технику.

Штрафы за шум и загрязнение: депутаты ЛДПР предложили увеличить наказание до 20 тыс. рублей для физических лиц и до 30 тыс. для должностных лиц. Эксперты высказали сомнения в эффективности инициативы.
РедакцияР
Редакция
02.06.2025, 19:43·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

В российской Федерации появилась инициатива о возможном увеличении размера штрафов за управление транспортными средствами, превышающими установленные нормы шума и выбросов вредных веществ в атмосферу.

Предложение выдвинули депутаты ЛДПР, которые считают, что действующие санкции оказывают недостаточное воздействие на ситуацию. Соответствующий документ уже опубликован на официальном сайте Государственной думы.

В настоящее время за несоблюдение установленных стандартов по шуму и выбросам вредных веществ предусмотрен штраф в размере 500 рублей. А владельцев таких автомобилей, подвергающих окружающую среду экологическому риску, могут оштрафовать на сумму до 1 тысячи рублей.

Инициатива предполагает увеличение штрафов до 20 тысяч рублей для граждан и до 30 тысяч рублей для должностных лиц.

Тем временем остается неясным, по каким конкретно параметрам шума будут начисляться штрафы. Кроме того, не уточняется, каким образом будет производиться измерение шума и выбросов, информирует pnp.ru.

Некоторые эксперты, в свою очередь, высказали критику по поводу данной инициативы, утверждая, что увеличение размера штрафа само по себе не приведет к снижению количества правонарушений. В их мнении, необходима комплексная система мер, а не простое увеличение суммы штрафов.

Напомним, ранее были опубликованы данные о штрафах за нарушение новых правил разметки на дорогах в России.

Фото: pxhere.com

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