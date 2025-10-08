В Red Bull заявляют о намерении продолжать борьбу за чемпионский титул

Макс Ферстаппен занял второе место на этапе в Сингапуре, сократив разрыв в личном зачёте чемпионата до 63 очков от лидирующего Оскара Пиастри. До завершения сезона остаётся шесть этапов. Руководитель команды Red Bull Racing Лоран Мекис заявил, что коллектив не намерен сдаваться в борьбе за титул и продолжит развивать болид.

На круге после финиша Лоран Мекис по радио обратился к Ферстаппену, подчеркнув: «Мы сделали шаг вперёд и знаем, что в будущем сможем больше, так что хорошее выступление».

В беседе с представителями СМИ Мекис подчеркнул важность борьбы за победу на столь непростой трассе, как Сингапур, отметив её отличие от автодромов Монцы и Баку. По его словам, команда не была уверена в своих возможностях до приезда на Гран-при.

Уже в пятницу Red Bull удалось продемонстрировать высокий темп, который был подтверждён в квалификации. Мекис отметил, что отставание от поул-позиции было минимальным, а в гонке Ферстаппен сумел показать достойную скорость. На финише Макс уступил Джорджу Расселлу всего несколько секунд, что, по мнению руководителя, свидетельствует о прогрессе машины не только на трассах с низкой прижимной силой.

Команда Red Bull Racing не собирается менять стратегию и продолжит работать по привычной схеме, совершенствуя болид шаг за шагом. Мекис подчеркнул, что коллектив в Милтон-Кинсе трудится с максимальной самоотдачей, и отметил впечатляющий прогресс, достигнутый за последние недели.

Руководитель выразил благодарность всему коллективу за упорную работу и отдельно отметил вклад Ферстаппена, который постоянно мотивирует команду искать новые решения. Мекис подчеркнул, что успех стал возможен благодаря регулярным обновлениям и корректировке подхода к работе с машиной, а не благодаря каким-либо волшебным методам.