В Санкт-Петербурге представили газовый малотоннажный автомобиль с запасом хода 360 км

В Санкт-Петербурге в рамках Международного газового форума состоялась презентация новой версии малотоннажного автомобиля «Соболь NN 4×4». Эта модификация отличается биотопливной силовой установкой, что позволяет транспортному средству работать как на бензине, так и на компримированном природном газе. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на «Современные транспортные технологии» (СТТ).

Газовая версия «Соболя» оснащена трехлитровым двигателем Evotech A3055. Для размещения двух газовых баллонов по 39 литров каждый было использовано пространство под полом кузова в заднем свесе. Еще два баллона, объемом по 80 литров, расположены внутри грузового отсека. Совокупный объем заправки автомобиля составляет 50 кубических метров газа.

На одной заправке биотопливный «Соболь NN 4×4» способен преодолеть до 360 километров. Автомобиль рассчитан на шесть пассажиров и оборудован грузовым отсеком, объем которого превышает 4 кубических метра.

Кроме того, «Современные транспортные технологии» представили еще одну новинку — газовый грузовик «Газон NEXT 8,7 CNG» капотной компоновки. Эта модель относится к среднетоннажному сегменту и оснащается новым двигателем ЯМЗ-535 CNG мощностью 170 лошадиных сил и объемом 5,1 литра. На шасси автомобиля установлено семь стальных газовых баллонов, четыре из которых размещены поперек, а три — вдоль рамы.

В линейку «Газон NEXT 8,7» входят три варианта исполнения: с короткой базой (3,77 метра), длинной базой (4515 мм), а также с длинной базой и двухрядной кабиной, рассчитанной на семь человек.



Фото: Carsweek.ru

Ранее сообщалось, что на газовом форуме в Санкт-Петербурге был также представлен 130-тонный карьерный самосвал «БалАЗ» на метане.

Фото: СТТ