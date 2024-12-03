Продажи автомобилей Sollers в ноябре достигли 1,1 тысячи штук

В России в ноябре текущего года было реализовано более тысячи автомобилей под собственным брендом компании «Соллерс». По данным пресс-службы организации, за 11 месяцев 2024 года объем продаж автомобилей Sollers достиг 12 448 единиц.

Самой востребованной моделью Sollers по-прежнему является Atlant. В ноябре было реализовано 740 различных версий данного автомобиля. Малотоннажный грузовик Sollers Argo нашел 111 новых владельцев за тот же период. Кроме того, было продано 250 полноприводных пикапов Sollers ST6 в различных вариантах двигателя.

Подробные итоги продаж автомобилей в ноябре и за 11 месяцев будут подведены на мероприятии Analytic Day, организованном агентством «АВТОСТАТ» 9 декабря в Москве.