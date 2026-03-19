В феврале число купленных россиянами автомобилей с пробегом оказалось минимальным за год

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» опубликовало свежие данные о российском рынке подержанных автомобилей за февраль текущего года. По итогам месяца в стране было приобретено почти 412 тысяч легковых машин с пробегом. Этот показатель стал минимальным за последние двенадцать месяцев — меньший объем продаж был зафиксирован лишь в марте 2025 года.

В сравнении с январем рынок вторичных автомобилей в России сократился на 5,7%. Однако по отношению к февралю 2024 года наблюдается рост — продажи увеличились на 3,7%. Таким образом, положительная динамика на рынке автомобилей с пробегом сохраняется уже восьмой месяц подряд, начиная с июля 2025 года.

Почти половина общего объема продаж подержанных машин в конце зимы пришлась на пять крупнейших брендов. Безусловным лидером остается отечественная марка LADA, чьи продажи в феврале составили 96,2 тысячи единиц. Следующую позицию занимает японская Toyota с результатом 43,7 тысячи автомобилей. На третьем и четвертом местах находятся корейские производители — Kia (23,2 тысячи) и Hyundai (22,8 тысячи). Замыкает первую пятерку немецкий Volkswagen, который реализовал 18,7 тысячи машин.

Подробный список наиболее популярных моделей автомобилей с пробегом среди российских покупателей в феврале доступен по ссылке.