В Cadillac нет единства во взглядах на состав команды

На этой неделе в Cadillac объявили о продлении контракта с Серхио Пересом до конца 2029 года. При этом вопрос о его напарнике пока остаётся открытым.

Валттери Боттас утверждает, что имеет соглашение с командой на 2027 год. Однако это не останавливает гоночные СМИ, которые продолжают обсуждать возможную замену финского пилота. Среди претендентов назывались Колтон Херта, Эстебан Окон и Юки Цунода.

Издание GPBlog представило новую информацию о ситуации. По данным источников, руководство Cadillac пока не пришло к единому мнению относительно напарника Серхио Переса в следующем сезоне.

В компании General Motors, курирующей проект Cadillac в Формуле 1, выступают за переход Колтона Херты из резервных гонщиков в основные пилоты в 2027 году.

В самой команде, напротив, хотят сохранить Боттаса. Там считают, что с учётом результатов Cadillac в дебютном сезоне сейчас особенно важны преемственность и стабильность.

Руководитель команды Марцин Будковски не стал отвечать на вопрос о составе, отметив, что не обсуждает подобные темы публично.

«Пресс-конференция – это последнее место, где я буду обсуждать контракты гонщиков. Я считаю, что такие вещи вообще не должны обсуждаться в прессе», – говорил Будковски на этапе в Остине.