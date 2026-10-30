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В Cadillac нет единства во взглядах на состав команды

Cadillac не определился с напарником Серхио Переса на 2027 год: General Motors поддерживает Колтона Херту, а команда хочет сохранить Валттери Боттаса.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
30.10.2026, 18:21·2 мин
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Фото: F1news.ru

На этой неделе в Cadillac объявили о продлении контракта с Серхио Пересом до конца 2029 года. При этом вопрос о его напарнике пока остаётся открытым.

Валттери Боттас утверждает, что имеет соглашение с командой на 2027 год. Однако это не останавливает гоночные СМИ, которые продолжают обсуждать возможную замену финского пилота. Среди претендентов назывались Колтон Херта, Эстебан Окон и Юки Цунода.

Издание GPBlog представило новую информацию о ситуации. По данным источников, руководство Cadillac пока не пришло к единому мнению относительно напарника Серхио Переса в следующем сезоне.

В компании General Motors, курирующей проект Cadillac в Формуле 1, выступают за переход Колтона Херты из резервных гонщиков в основные пилоты в 2027 году.

В самой команде, напротив, хотят сохранить Боттаса. Там считают, что с учётом результатов Cadillac в дебютном сезоне сейчас особенно важны преемственность и стабильность.

Руководитель команды Марцин Будковски не стал отвечать на вопрос о составе, отметив, что не обсуждает подобные темы публично.

«Пресс-конференция – это последнее место, где я буду обсуждать контракты гонщиков. Я считаю, что такие вещи вообще не должны обсуждаться в прессе», – говорил Будковски на этапе в Остине.

Источник

Валттери Боттас (226)Cadillac F1 (300)Колтон Херта (23)Марцин Будковски (10)

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