Bentley обновил Bentayga: кроссовер получил мощный V8 и режим для дрифта

Британский производитель автомобилей Bentley представил новую версию своего кроссовера Bentayga, обещая самый динамичный и спортивный опыт за рулем. Премьера топ-модификации с мощным V8 двигателем и спортивной выхлопной системой запланирована на 2 июня, как сообщили из штаб-квартиры компании в Кру.

Эта модель превзойдет предыдущую версию Bentayga Speed, став первой в линейке Bentley, которая сможет похвастаться возможностью дрифта. Автомобиль получил битурбированный V8, который обладает большей мощностью, чем установленный ранее двенадцатицилиндровый W12.

Особенно спортивный характер нового Bentayga подчеркивает выхлопная система, снабженная овальными двойными патрубками, интегрированными в задний диффузор.

В этой модели впервые появился специальный режим с динамическим управлением ESC, который позволяет водителю достичь значительных углов заноса. Более агрессивная настройка под названием Sport делает поведение флагманского кроссовера еще более азартным, обещая истинно эмоциональный опыт за рулем.

Ранее было объявлено, что Bentley выпустила эксклюзивное купе с уникальным дизайном, украшенное розовым золотом 750 пробы.

Информация предоставлена: Андрей Сундуков