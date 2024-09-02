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В Башкирии состоится распродажа арестованных автомобилей

В конце сентября в республике Башкортостан пройдет аукцион по продаже арестованных автомобилей. Пока что желающие принять участие могут подать заявку - регистрация открыта до 23 сентября, сообщает местный портал Ufa.Time.ru.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
02.09.2024, 10:42·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

В конце сентября в республике Башкортостан пройдет аукцион по продаже арестованных автомобилей. Пока что желающие принять участие могут подать заявку - регистрация открыта до 23 сентября, сообщает местный портал Ufa.Time.ru.

Самой доступной машиной на аукционе станет Geely GC6 2014 года выпуска, оцененный в 255 000 рублей. В ценовом диапазоне до полумиллиона также будут представлены автомобили Honda Civic 2009 года.

Среди лотов, цена которых не превышает миллион рублей, можно будет приобрести: "Гранта" 2020 года (за 535 500 рублей), Niva 2022 года (примерно за 813 000 рублей), BMW X3 2007 года (680 000 рублей), Volkswagen Polo 2019 года (750 000 рублей), а также Mazda СХ-9 2008 года (884 000 рублей), VW Touareg 2008 года (850 000 рублей) и Skoda Octavia 2013 года (почти 625 000 рублей).

Самым дорогим автомобилем на аукционе станет Infiniti QX60 2017 года, цена которого составит 2 346 000 рублей. Еще одной иностранной маркой с ценой от 2 миллионов рублей будет Skoda Kodiaq 2020 года выпуска.

Ранее стало известно, что китайские автомобили поднялись на второе место по популярности на российском авторынке.

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