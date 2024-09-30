Рекордные затраты на покупку подержанных автомобилей были установлены в августе

По данным агентства «АВТОСТАТ», в августе 2024 года жители России потратили более 634,2 млрд рублей на покупку подержанных легковых автомобилей. Это второй месяц подряд, когда отмечается рекордные траты на вторичном автомобильном рынке.

Напомним, что в июле текущего года россияне потратили 620 млрд рублей на б/у автомобили, что тогда стало историческим максимумом по данным наблюдений за рынком. В августе был установлен новый рекорд.

Следует отметить, что объем трат в августе вырос на 2,3% по сравнению с июлем. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (591,7 млрд рублей в августе 2023 года), рост составил 7,2%.

Около 91% всех затрат летом были связаны с приобретением иностранных автомобилей с пробегом, на сумму 577,3 млрд рублей. В то время как лишь 9% суммы составили траты на отечественные автомобили с пробегом, что составило 56,9 млрд рублей.

Если взглянуть на общие результаты за 8 месяцев текущего года, то суммарные траты на подержанные легковые автомобили превысили 4,4 трлн рублей. Этот показатель на 16% превышает объем трат за январь-август 2023 года.