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Рекордные затраты на покупку подержанных автомобилей были установлены в августе

По данным агентства «АВТОСТАТ», в августе 2024 года жители России потратили более 634,2 млрд рублей на покупку подержанных легковых автомобилей. Это второй месяц подряд, когда отмечается рекордные траты на вторичном автомобильном рынке.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
30.09.2024, 11:52·2 мин
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Фото: Autostat.ru

По данным агентства «АВТОСТАТ», в августе 2024 года жители России потратили более 634,2 млрд рублей на покупку подержанных легковых автомобилей. Это второй месяц подряд, когда отмечается рекордные траты на вторичном автомобильном рынке.

Напомним, что в июле текущего года россияне потратили 620 млрд рублей на б/у автомобили, что тогда стало историческим максимумом по данным наблюдений за рынком. В августе был установлен новый рекорд.

Следует отметить, что объем трат в августе вырос на 2,3% по сравнению с июлем. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (591,7 млрд рублей в августе 2023 года), рост составил 7,2%.

Около 91% всех затрат летом были связаны с приобретением иностранных автомобилей с пробегом, на сумму 577,3 млрд рублей. В то время как лишь 9% суммы составили траты на отечественные автомобили с пробегом, что составило 56,9 млрд рублей.

Если взглянуть на общие результаты за 8 месяцев текущего года, то суммарные траты на подержанные легковые автомобили превысили 4,4 трлн рублей. Этот показатель на 16% превышает объем трат за январь-август 2023 года.

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