Электромобили с пробегом стали дешевле, чем бензиновые автомобили с пробегом

Средняя цена сделки по продаже подержанных автомобилей по-прежнему значительно превышает предпандемические цены, но не все транспортные средства одинаково сохраняют свою стоимость. Согласно новому исследованию iSeeCars, наблюдается увеличение разрыва между подержанными автомобилями с двигателями внутреннего сгорания и электромобилями, который не демонстрирует признаков замедления.

В мае разница в средней цене между подержанными электромобилями и автомобилями с двигателями внутреннего сгорания увеличилась до рекордных 8,5 процента — разница в $2 657. Средняя цена подержанного электромобиля составила $28 767 в прошлом месяце, в то время как средняя цена бензинового автомобиля составила $31 424.

Это резкое падение по сравнению с прошлым годом, когда в июне 2023 года цены на подержанные электромобили были на 25 процентов выше, или в среднем на $8 000, чем их бензиновые аналоги. Средняя цена электромобиля составляла $40 783, в то время как цены на бензиновые автомобили были на уровне $33 469. Цены на электромобили стабильно снижались через середину прошлого года, согласно данным iSeeCars, стабилизировались в последние несколько месяцев 2023 года, прежде чем снова начать увеличиваться в феврале.

Средняя цена подержанного бензинового автомобиля не пострадала от той же участи. Они оставались на уровне около $31 000 около года, изменившись не более чем на семь процентов по сравнению с прошлым годом, и фактически увеличились примерно на $375 с февраля по май 2024 года.

Этот тренд заметен в разнице в цене между Tesla Model 3 и BMW 3 Series. В июне прошлого года подержанный Model 3 стоил на $2 635 больше, чем подержанный 3 Series. Через одиннадцать месяцев цена на Tesla снизилась на $4 806 ниже, чем у BMW. Исследование также отметило, что электромобили являются семью самыми значительно упавшими в цене подержанными автомобилями за последний год.

Существует много пессимистических прогнозов относительно электромобилей в настоящее время. Продажи снижаются, цены падают, а конкуренция продолжает нарастать по всему миру, поскольку автопроизводители пытаются превратить эту технологию в прибыльные продукты, которые захотят покупатели.

Низкие остаточные стоимости могут повлиять на принятие электромобилей потребителями, которые продолжают оценивать, подходят ли им эти автомобили. Автомобиль часто является второй по важности покупкой в жизни человека и быстро становится самой значительной. Рисковать покупкой электромобиля, который может не удержать свою стоимость, — это риск, который многие не хотят принимать.

Исследование iSeeCars проанализировало более 2,2 миллионов бывших в употреблении автомобилей возрастом от одного до пяти лет, проданных в мае 2023 и мае 2024 года.

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