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УАЗ сообщил о планах на обновление модельного ряда в 2025 году

Компания УАЗ в следующем году планирует обновить свою модельную линейку. В марте запланирован выпуск УАЗ «Профи» и «Полуторка» с дизельным двигателем и 6МКПП в версии с задним приводом.
А
Антон Звонкий
20.12.2024, 11:31·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Компания УАЗ в следующем году планирует обновить свою модельную линейку. В марте запланирован выпуск УАЗ «Профи» и «Полуторка» с дизельным двигателем и 6МКПП в версии с задним приводом. Но уже в четвертом квартале 2025 года ожидается появление версии с полным приводом для этих моделей.

Также к концу 2025 года внедорожник УАЗ «Патриот» получит новую шестиступенчатую механическую коробку передач. Эта трансмиссия сможет устанавливаться как на бензиновые, так и на дизельные двигатели.

Стоит отметить, что в дальнейшем у модели «Патриот» может появиться автоматическая коробка передач, но точных сроков анонса компания пока не делает.

Напомним, что только в ноябре текущего года УАЗ реализовал 2 665 автомобилей. С начала года и по ноябрь россияне приобрели целых 31 582 автомобиля от этого производителя.

Фото: Carsweek.ru

Также было объявлено, что начиная с февраля 2025 года внедорожники УАЗ «Патриот» и «Пикап» будут собираться на Кубе.

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