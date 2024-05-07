Первые минивэны Lixiang Mega с футуристичным дизайном появились у дилеров в России

Новый электромобиль оснащен двумя электродвигателями, общей мощностью в 543 лошадиные силы. Масса автомобиля достигает 2,7 тонны, а до сотни километров в час данная китайская модель ускоряется всего за 5,5 секунд. Максимальная заявленная скорость - 180 км/ч.

Минивэн комплектуется системой автономного вождения AD Max, которая дает возможность автомобилю без помощи водителя передвигаться по любым дорогам.

Некоторым сиденьям в электрокаре доступна роскошная функция 16-точечного массажа. В списке опций для Lixiang Mega также имеются 21 аудиодинамик, встроенный холодильник, раскладывающиеся столики и 17-дюймовый дисплей для задних пассажиров.

Россиянам предлагается возможность купить этот автомобиль за 7 миллионов рублей в Китае, но в эту стоимость не включены расходы на перевозку, таможенное оформление и прочие сопутствующие расходы. Это в итоге может составить еще минимум 3 миллиона. Кроме того, стоит учитывать возможную наценку дилера.

Для наглядности, в Москве Lixiang Mega может обойтись в 12 миллионов рублей.

Фото: Carsweek.ru

Ранее появилась информация о поступлении в Россию кроссоверов Kia Sportage Ace китайской сборки через неофициальные каналы.