Тойота выпустила трехчасовое видео со звуками двигателя Subaru Boxer

В конце мая компания Toyota провела совместную конференцию с Subaru и Mazda о направлении усилий на создание нового семейства более чистых двигателей внутреннего сгорания. Toyota разрабатывает более компактные четырехцилиндровые силовые агрегаты, Subaru настраивает боксер, а Mazda работает над двигателем ротарного типа с увеличенным запасом хода. Новое и довольно неожиданное видео подчеркивает все более тесную связь между двумя этими японскими брендами.

Опубликованное в официальном журнале Toyota Times трехчасовое видео посвящено звучанию выхлопа двигателя Subaru. Конкретно, это турбированный 1,8-литровый боксер, который устанавливается на модель Levorg Layback. Если вы спрашиваете, что это за модель, то это, по сути, увеличенная версия Levorg. Если и это название вам ничего не говорит, то это универсал Impreza, который продается на определенных рынках.

Фото: Motor1.com

Строго говоря, это не совсем стандартный Layback, поскольку у него установлен улучшенный выхлоп от STI. Снято в стиле ASMR, 180-минутное видео подчеркивает преимущества опционального глушителя от Subaru Tecnica International. В журнале Toyota Times инженер Subaru, специализирующийся на системах всасывания воздуха, жалуется на то, что строгие нормы делают современные двигатели слишком тихими. Нобуюси Такасима цитируется: "Сегодняшние строгие нормы заставляют нас делать заводские модели как можно более тихими".

К счастью, STI может вернуть некоторые потерянные децибелы боксерному двигателю, даже если это касается лишь поднятого универсала, а не настоящего автомобиля STI. Этот 1,8-литровый боксерный двигатель развивает всего 174 л.с., передаваемых на полный привод через вариатор. В зависимости от рынка, обычный Levorg доступен с мощностью до 271 л.с. В Японии даже есть Levorg STI Sport с более мощным и крупным 2,4-литровым бензиновым двигателем от WRX.

Помимо совместного проекта GR86/BRZ и этого нового партнерства в области двигателей, не стоит забывать, что у Toyota есть 20,42% акций Subaru. Крупнейший автопроизводитель в мире также имеет 5,05% акций в другом участнике только что объявленного двигательного альянса - Mazda.

Еще один японский тройной альянс набирает обороты, поскольку Mitsubishi недавно присоединился к альянсу Honda-Nissan, который был объявлен в марте.