Пять надежных автомобилей с пробегом 150–200 тысяч км, которые можно купить за 1,5–2,5 млн рублей

Автолюбители, располагающие бюджетом в пределах 1,5–2,5 миллиона рублей, часто задаются вопросом: какую подержанную машину выбрать, чтобы не пожалеть о покупке? Специалисты и владельцы выделяют пять моделей седанов и лифтбеков 10-летнего возраста с пробегом около 150–200 тысяч километров, которые славятся надежностью и долговечностью. Представляем их рейтинг — от пятого места к первому.

Lexus ES (шестое поколение): лидер среди конкурентов

На первом месте — шестое поколение Lexus ES, которое считают премиальной версией популярной Toyota Camry. В этой модели улучшенная отделка и акцент на комфорт. Владельцы отмечают, что даже после 200 тысяч километров эксплуатации машина редко доставляет хлопоты. В список рекомендуемых агрегатов входят двигатели 2.0 6AR-FSE, 3.5 V6 2GR-FE и 2.5 2AR-FE в паре с автоматической коробкой передач U660E. Единственный нюанс — возможные протечки панорамного люка, однако в целом автомобиль демонстрирует высокий уровень надежности.

BMW 5-й серии (F10/F11): дизельная выносливость и защита от коррозии

BMW 5-й серии в кузовах F10 и F11 — оптимальный вариант для тех, кто рассчитывает на пробег до 400–500 тысяч километров. Модель защищена от ржавчины за счет алюминиевых капота, дверей и передних крыльев. Эксперты советуют выбирать дизельные двигатели 2.0 или 3.0 N57, поскольку бензиновые моторы менее долговечны. Автоматическая коробка ZF 8HP требует профилактических работ — замены втулок, сальников и фрикционов — что обеспечивает ей долгий срок службы.

Toyota Camry (XV50): стандарт надежности

Третья позиция у Toyota Camry XV50, которую ценят за сборку, долговечность и комфорт. Владельцы выделяют отсутствие неприятных сюрпризов при эксплуатации. Наилучший выбор — двигатели 2.0 6AR-FSE, 3.5 V6 2GR-FE или 2.5 2AR-FE с автоматической трансмиссией U660E. Эта модель подтверждает репутацию японского бренда даже после значительного пробега.

Mercedes-Benz E-класса (W212): полмиллиона километров ресурса

Четвертое место занимает Mercedes-Benz E-класса W212. На практике эти автомобили способны преодолеть до 500 тысяч километров без серьезных поломок. Для максимальной надежности подходят дизельный мотор 2.1 OM651 или бензиновый V6 3.5 M276. Автоматические коробки 722.9 и 725.0 выдерживают большой ресурс при условии отсутствия перегрева. Такой выбор подойдет ценителям немецкого уровня комфорта и статуса.

Ford Mondeo: достойное завершение бензиновой эпохи

Пятое место достается Ford Mondeo, который называют последним по-настоящему надежным бензиновым автомобилем бренда. Лучший вариант — атмосферный мотор 2.5, работающий с гидроавтоматом 6F35 или механической коробкой передач. Эта модель подходит для ежедневной эксплуатации, хотя и уступает лидерам рейтинга по ресурсу.

Потенциальным покупателям рекомендуют ориентироваться на свои приоритеты: комфорт, долговечность или престиж бренда. При выборе автомобиля с пробегом 150–200 тысяч километров важно внимательно изучить историю обслуживания.

Источник: drive2.ru. Фото: drive2.ru.