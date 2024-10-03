Самые непопулярные автомобили 2024 года

Автопроизводители представили данные о продажах за третий квартал 2024 года. Во главе списка, как обычно, находятся такие модели, как Ford F-150, Toyota Camry, Chevrolet Silverado и другие. Однако на противоположном полюсе спектра есть целый ряд автомобилей, которые просто не продаются.

Не учитывая транспортные средства, которые недавно были прекращены или только появились на продажу в последние несколько месяцев, есть десятки автомобилей и внедорожников, которые просто не пользуются спросом у покупателей. Сюда входят варианты от производителей, которые в противном случае продают огромное количество автомобилей, таких как Hyundai, Lexus, Toyota и другие.

В конце списка находится Hyundai Nexo. Конечно, это узкий водородный внедорожник, доступный исключительно в Калифорнии, но Hyundai продал всего 89 экземпляров этого внедорожника в текущем году. Вторым после Nexo идет еще один водородный автомобиль: Toyota Mirai. Toyota продала всего 346 экземпляров Mirai в 2024 году.

Fiat испытывает трудности с продвижением нового городского автомобиля 500, продав всего 439 экземпляров в текущем году.

Едва преодолев отметку в 1 000 единиц, Genesis G90. Даже с относительно новым редизайном Genesis продала всего 1 017 седанов G90 в текущем году. Два других представительских седана, Audi A7 и A8, едва опережают Genesis с продажами соответственно 1 040 и 1 232 единицы.

Lexus, несмотря на свой в целом рекордный год, все равно имеет неудачники. Автопроизводитель продал всего 1 294 экземпляра спортивного автомобиля LC, 1 370 экземпляров купе RC и всего 1 706 экземпляров представительского седана LS. Существуют слухи, что все три этих автомобиля могут быть скоро прекращены.

BMW также входит в список 15 неудачников с двумя медленно продаваемыми моделями Z4 и XM, Alfa Romeo просто не может заставить людей покупать свой седан Giulia, а Subaru испытывает трудности с продажами спортивного автомобиля BRZ. И есть еще несколько других автомобилей в этом списке, которые вы, возможно, не ожидали увидеть.