Ли Авто | Li Auto объявляет цену и старт предзаказа на Ли Л9 Ливис | Li L9 Livis нового поколения

Новый Ли Л9 Ливис сохранил узнаваемый образ флагманского кроссовера, но стал крупнее и полностью обновлен технически. По сравнению с предыдущим поколением емкость тяговой батареи увеличилась с 52,3 до 72,7 кВт·ч, запас хода на электротяге по циклу WLTC — с 235 до 350 км, а суммарный запас хода достигает 1 370 км, максимальная мощность силовой установки — с 449 до 571 л.с. Габариты автомобиля составляют 5 255 × 2 000 × 1 810 мм, колесная база — 3 125 мм. Версию Ливис также отличают 22-дюймовые колесные диски, особые элементы и эксклюзивные двухцветные сочетания кузова.

Ли Л9 Ливис оснащен гибридной силовой установкой REEV нового поколения. За полный привод отвечают два электродвигателя, их максимальная суммарная мощность достигает 420 кВт, а крутящий момент — 710 Н·м. Разгон до 100 км/ч за 4,9 секунды.

Новый Ли Л9 Ливис оснащен 800-вольтовой активной подвеской. Система может управлять вертикальной артикуляцией колес и активно противодействовать кренам кузова и дорожным неровностям.

Экстерьер Ли Л9 Ливис построен вокруг концепции комфортного пространства для всех трех рядов. Четыре кресла первого и второго рядов получили режим невесомости. Для сидений предусмотрены вентиляция, подогрев и 18-точечный массаж, а в отделке используется кожа Наппа. В оснащение также входят интеллектуальный семизонный климат-контроль, солнцезащитные шторки второго ряда с электроприводом и 10-литровый бокс с функциями охлаждения, подогрева и заморозки. Опционально доступны также электрохромное остекление второго и третьего рядов.

В передней части салона расположен панорамный 29-дюймовый дисплей с разрешением 6K, для пассажиров второго ряда предусмотрен отдельный 21-дюймовый экран 4K. За звук отвечает премиальная система Pristine Halo Theater 9.3.6 с 33 динамиками и мощностью 5 400 Ватт. В мультимедийную систему Ли Л9 Ливис интегрированы привычные сервисы Яндекса.

Мобильное приложение Ли Авто | Li Auto теперь полностью доступно на русском языке, а зарегистрировать мастер-аккаунт владельцы официальных автомобилей могут самостоятельно с использованием адреса электронной почты.

Ли Л9 Ливис так же получил значительное обновление платформы систем помощи водителю. Ли Л9 Ливис | Li L9 Livis получил два процессора собственной разработки M100 суммарной вычислительной производительностью 2 560 TOPS. Комплекс датчиков включает передний высокопроизводительный лидар ATL-P, два боковых твердотельных лидара с переменным фокусным расстоянием, задний лидар, камеры кругового обзора, миллиметровый радар и десять радаров ближнего действия UWB. Эта аппаратная архитектура формирует основу для работы интеллектуальных систем помощи водителю.

Рекомендованная розничная стоимость нового премиального гибридного внедорожника Ли Л9 Ливис составит 12 690 000 рублей. Оформить предварительный заказ, а также пройти тест-драйв и ознакомиться с актуальным модельным рядом автомобилей Ли Авто можно уже сегодня в официальном дилерском центре У СЕРВИС+ по адресу: Москва, Ярославское шоссе, д. 11, к.1 или на сайте https://uservice-liauto.ru/