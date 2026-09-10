Главная Статьи Li Auto Ли Авто | Li Auto объявляет цену и старт предзаказа на Ли Л9 Ливис | Li L9 Livis нового поколения
СтатьиНовости

Ли Авто | Li Auto объявляет цену и старт предзаказа на Ли Л9 Ливис | Li L9 Livis нового поколения

Эволюция будущего, инновационные технологии, которые превзойдут ваши потребности! Встречайте Ли Л9 Ливис | Li L9 Livis нового поколения
РедакцияР
Редакция
10.09.2026, 17:11·3 мин
single
Фото: архив пресс-служб

Новый Ли Л9 Ливис сохранил узнаваемый образ флагманского кроссовера, но стал крупнее и полностью обновлен технически. По сравнению с предыдущим поколением емкость тяговой батареи увеличилась с 52,3 до 72,7 кВт·ч, запас хода на электротяге по циклу WLTC — с 235 до 350 км, а суммарный запас хода достигает 1 370 км, максимальная мощность силовой установки — с 449 до 571 л.с. Габариты автомобиля составляют 5 255 × 2 000 × 1 810 мм, колесная база — 3 125 мм. Версию Ливис также отличают 22-дюймовые колесные диски, особые элементы и эксклюзивные двухцветные сочетания кузова.

Ли Л9 Ливис оснащен гибридной силовой установкой REEV нового поколения. За полный привод отвечают два электродвигателя, их максимальная суммарная мощность достигает 420 кВт, а крутящий момент — 710 Н·м. Разгон до 100 км/ч за 4,9 секунды. 

Новый Ли Л9 Ливис оснащен 800-вольтовой активной подвеской. Система может управлять вертикальной артикуляцией колес и активно противодействовать кренам кузова и дорожным неровностям.

Экстерьер Ли Л9 Ливис построен вокруг концепции комфортного пространства для всех трех рядов. Четыре кресла первого и второго рядов получили режим невесомости. Для сидений предусмотрены вентиляция, подогрев и 18-точечный массаж, а в отделке используется кожа Наппа. В оснащение также входят интеллектуальный семизонный климат-контроль, солнцезащитные шторки второго ряда с электроприводом и 10-литровый бокс с функциями охлаждения, подогрева и заморозки. Опционально доступны также электрохромное остекление второго и третьего рядов.

В передней части салона расположен панорамный 29-дюймовый дисплей с разрешением 6K, для пассажиров второго ряда предусмотрен отдельный 21-дюймовый экран 4K. За звук отвечает премиальная система Pristine Halo Theater 9.3.6 с 33 динамиками и мощностью 5 400 Ватт. В мультимедийную систему Ли Л9 Ливис интегрированы привычные сервисы Яндекса. 

Мобильное приложение Ли Авто | Li Auto теперь полностью доступно на русском языке, а зарегистрировать мастер-аккаунт владельцы официальных автомобилей могут самостоятельно с использованием адреса электронной почты.

Ли Л9 Ливис так же получил значительное обновление платформы систем помощи водителю. Ли Л9 Ливис | Li L9 Livis получил два процессора собственной разработки M100 суммарной вычислительной производительностью 2 560 TOPS. Комплекс датчиков включает передний высокопроизводительный лидар ATL-P, два боковых твердотельных лидара с переменным фокусным расстоянием, задний лидар, камеры кругового обзора, миллиметровый радар и десять радаров ближнего действия UWB. Эта аппаратная архитектура формирует основу для работы интеллектуальных систем помощи водителю.

ДЦ У сервис плюс.jpg

Рекомендованная розничная стоимость нового премиального гибридного внедорожника Ли Л9 Ливис составит 12 690 000 рублей. Оформить предварительный заказ, а также пройти тест-драйв и ознакомиться с актуальным модельным рядом автомобилей Ли Авто можно уже сегодня в официальном дилерском центре У СЕРВИС+ по адресу: Москва, Ярославское шоссе, д. 11, к.1 или на сайте https://uservice-liauto.ru/

Li L9 Livis (1)Дилерский центр У СЕРВИС+ (1)Li Auto (16)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

EXEED EXLANTIX: философия чистой энергии

Редакция·24.03.2026
ТестыСтатьиОбзоры

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Статьи

Что делать, если заперли ключи в машине?

Редакция·17.10.2024
Статьи

Драйв без компромиссов: 50 автомобилей эксклюзивной версии EXEED EXLANTIX ES SPORT

Редакция·19.08.2025
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация