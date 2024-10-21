83 процента покупателей Subaru WRX выбирают механическую коробку передач.

Продажи автомобилей с механической коробкой передач все еще остаются в числе важных. Данные показывают, что 1.7 процента проданных в прошлом году автомобилей были с механической коробкой — это увеличение с 0.9 процента в 2021 году. И это число, кажется, не собирается уменьшаться, судя по продажам WRX.

Удивительные 83 процента проданных в Америке Subaru WRX в этом году были с шестиступенчатой механической коробкой передач, подтвердила автомобильная компания Kelley Blue Book. Это увеличение по сравнению с данными Subaru за 2023 год, когда 79 процентов проданных WRX были с механической коробкой. Это означает, что еще больше покупателей предпочли переключать передачи самостоятельно. Именно то, что мы любим слышать.

Фото: Motor1.com

Ранее в этом году мы обратились ко всем автопроизводителям с моделями с механической коробкой передач, чтобы узнать, сколько покупателей выбрали три педали, и WRX был далеко впереди по проценту покупок с механической коробкой. Единственные другие автомобили, которые приблизились к этому показателю, были его сородич, заднеприводный BRZ, и многомиллионный Pagani Utopia. И лишь еще две машины — Mazda MX-5 Miata и John Cooper Works Mini — преодолели отметку в 50 процентов. Стоит отметить, однако, что не все автопроизводители предоставили нам точные цифры. Так что может быть еще больше автомобилей с высоким процентом выбора механической коробки передач.

Это отличные новости для энтузиастов, как вы и я. Всего лишь несколько лет назад казалось, что механическая коробка передач исчезнет из сегмента доступных спортивных автомобилей навсегда. И хотя на дешевых коммунальных автомобилях и грузовиках ручная коробка становится все более редким явлением, автомобили производителей, таких как BMW, Chevy, Subaru и Toyota, продолжают воплощать мечту.

Пока покупатели продолжают проявлять интерес, механической коробке передач должно светить долгое будущее. Надеемся.